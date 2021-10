L’autunno 2021 è tutto per James Bond. Sarà per l’uscita al cinema del 25esimo capitolo della saga, No Time to Die, ma anche la programmazioni tv sta riproponendo i film iconici della famosa spia britannica. Su Rete 4, sabato 2 ottobre, va in onda Agente 007 – Missione Goldfinger, la terza pellicola della serie.

Girato nel 1964 e nato dalla penna di Ian Fleming è stato anche il primo a vincere l’Oscar nel ‘65 per i Migliori effetti sonori a Norman Wanstall. Cantato da Shirley Bassey, il brano Goldfinger, raggiunse la prima posizione nella Billboard 200 per tre settimane. La Bond girl di questo film, Pussy Galore. È ricordata come una delle più memorabili in questo ruolo ed è interpretata dall’attrice Honor Blackman.

Nel romanzo di Fleming, Pussy è presentata come l’unica donna degli Stati Uniti d’America a guidare un’organizzazione criminale. Il suo gruppo si è formato all’interno di una comunità lesbica di Harlem conosciuta con il nome di The Cement Mixers. Anche lei omosessuale, racconta a Bond di esserlo diventata dopo aver subito, all’età di dodici anni, violenza da parte di suo zio.

Nel film invece gran parte di questa storia non è raccontata. Lei interpreta il ruolo di una pilota del Pussy Galore’s Flying Circus, un gruppo di aviatrici professioniste, legato all’operazione Grande Slam e a Goldfinger. Pentita, aiuta Bond nella sua missione e i due finiscono insieme su un’isola tropicale, come nella migliore tradizione della saga.

Honor Blackman all’epoca del film ha 38 anni e una carriera già avviata tra teatro, cinema e tv. Debutta nel 1947, recitando a fianco di Michael Redgrave nel film Fame Is the Spur, per poi interpretare una serie di piccoli ruoli in importanti film accanto ad attori del calibro di Richard Burton in La quinta offensiva, Elizabeth Taylor e Robert Taylor in Alto tradimento.

Due delle sue parti più apprezzate furono quelle in Flagrante adulterio, sequel di La strada dei quartieri alti, e in La vergine e lo zingaro, tratto dell’omonimo romanzo di David Herbert Lawrence. Negli Anni ‘90 ottenne un altro successo personale con la sitcom inglese The Upper Hand. Nata a Londra, nel quartiere di Plaistow, il 22 agosto 1925 è morta il 5 aprile del 2020, all’età di 94 anni per cause naturali.