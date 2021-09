Il primo capitolo della serie dedicata all’agente segreto britannico James Bond torna su Rete 4 il 18 settembre 2021. Il titolo è Agente 007 – Licenza di uccidere ed è ispirato all’omonimo romanzo di Ian Fleming pubblicato nel 1958. Nel 1962 è stato adattato da Richard Maibaum, Johanna Harwood e Berkeley Mather e prodotto da Harry Saltzman e Albert R. Broccoli. Sebbene sia il primo libro a essere adattato per il cinema, non è il primo dello scrittore che ha fatto nascere James Bond con Casino Royale, edito nel 1953.

Vi raccomandiamo... Ecco chi potrebbe sostituire Daniel Craig come nuovo 007

Il film si apre con la notissima sequenza gunbarrel, la celebre inquadratura attraverso la canna di una pistola presente in tutti i film della serie. In questo primo capitolo James Bond giunge in Giamaica per indagare su due assassini. L’indagine lo porta a Crab Key, il rifugio misterioso di due scienziati, il prof. Dent e il dott. No. L’agente, catturato insieme ad una ragazza indigena, Honey, la sua guida occasionale, apprende che il dott. No ha allestito un laboratorio per modificare la rotta dei missili USA. La situazione è veramente drammatica, ma alla fine Bond e Honey riescono a fuggire, lasciandosi alle spalle i laboratori distrutti con un abile colpo di mano.

In questa pellicola Bond è Sean Connery, il giovane attore scozzese praticamente ai suoi esordi e ancora sconosciuto al grande pubblico. Il ruolo della Bond girl principale del film, Honey Ryder, è di Ursula Andress, leggendaria a sua uscita dalle acque indossando il famoso bikini bianco da lei stessa disegnato. Il resto del cast è composto da Bernard Lee, interprete dell’ammiraglio Miles Messervy alias M, capo dell‘MI6, ruolo che ricoprirà fino al 1979 nel film Moonraker – Operazione spazio. La parte di Miss Moneypenny è affidata all’attrice canadese Lois Maxwell che rivestirà il ruolo della segretaria di M per ventitré anni e quattordici film della serie ufficiale.