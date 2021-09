Finalmente il conto alla rovescia per vedere il venticinquesimo capitolo della saga dell’agente segreto più famoso del mondo è finito. È infatti tutto pronto per l’uscita di No Time to Die, l’ultima pellicola sulle avventure di James Bond, nelle sale cinematografiche italiane il 30 settembre 2021. Il film, inoltre, vede per la quinta e ultima volta Daniel Craig nei panni del protagonista.

Dopo un lungo rimbalzo sulla data di proiezione, continuamente rimandata a casa del dilagare della pandemia, ora il pubblico può assistere sul grande schermo alle nuove nuove peripezie del personaggio di Ian Fleming. Diretto da Cary Fukunaga, il lungometraggio, anticipato dal trailer ufficiale, inizia cinque anni dopo la cattura di Franz Oberhauser.

James Bond, ormai ritiratosi dal MI6, si gode le sue vacanze in Giamaica fino a quando l’amico Felix Leiter, agente della CIA, gli chiede una mano per liberare uno scienziato dalla morsa dei suoi sequestratori. L’agente decide di accettare la missione per salvare il dottor Waldo Obruchev, anche se l’operazione di rivelerà più complicata del previsto.

Con l’aiuto di Nomi, una nuova agente doppio zero entrata in servizio attivo dopo il ritiro di Bond, l’ex spia britannica si metterà sulle tracce di una sinistra figura legata all’oscuro passato di Madeleine, nonché di un nuovo e temibile avversario un tempo affiliato alla SPECTRE. Lui è Lyutsifer Safin, un terrorista in possesso di armi estremamente distruttive con le quali intende scatenare un pericolo a livello mondiale.

Oltre a Daniel Craig, il cast vanta la partecipazione di Ralph Fiennes, Léa Seydoux, Ana de Armas, Rami Malek e Lashana Lynch, la nuova agente 007, una figura che rappresenta, nelle intenzioni della produzione, la volontà di spingere la saga verso le pari opportunità. Uno dei temi principali della colonna sonora è il singolo No Time to Die della cantante statunitense Billie Eilish, scritto insieme al fratello Finneas O’Connell.