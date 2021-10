Il sabato sera di Rete 4 si conferma ancora una volta dedicato alla fortunata saga di James Bond, l’agente segreto più famoso del mondo. Il 23 ottobre 2021 va in onda Agente 007 – Una cascata di diamanti, un film del 1971 diretto da Guy Hamilton. La pellicola è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Ian Fleming. È il settimo lungometraggio della serie su Bond e sesto e ultimo della Eon interpretato da Sean Connery, che è tornato nel ruolo dell’agente dell’MI6, dopo la temporanea parentesi dell’australiano George Lazenby nel precedente Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà.

007

Reduce dall’ennesima avventura contro la Spectre di Blofeld, James Bond viene assegnato a un’indagine apparentemente di normale amministrazione. L’agente segreto deve sgominare un contrabbando di diamanti agendo sotto copertura. Con l’identità di Peter Franks, un corriere dell’organizzazione criminale catturato dai servizi segreti, deve effettuare una consegna al contatto di Amsterdam, Tiffany Chase. Bond non tarda a conquistare la simpatia e la fiducia della ragazza e segue con lei le tracce dei trafficanti fino negli Stati Uniti, nel casinò di Las Vegas appartenente al miliardario Willard Whyte.

L’indagine sembra vicina alla soluzione, ma c’è un colpo di scena. Blofeld, che Bond credeva di aver ucciso, è ancora vivo ed ha sequestrato Whyte. Dagli inaccessibili uffici del miliardario, con la complicità di uno scienziato, controlla una base segreta di ricerche spaziali. Da lì guida il contrabbando delle pietre preziose con l’obiettivo di attivare un satellite armato di parabola fatta di diamanti, per colpire gli armamenti nucleari delle grandi nazioni.

La colonna sonora del film, Diamonds Are Forever, in sotto fondo anche nel trailer, è stata nominata agli Academy Award per la Migliore canzone. Scritta da John Barry e Don Black, è cantata da Shirley Bassey. Nell’edizione per il Bel Paese della pellicola e nei titoli di coda la stessa Bassey ne interpreta una versione in lingua italiana, su testo di Gianni Boncompagni, intitolata Vivo di diamanti.