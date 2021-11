Lunedì 15 novembre 2021 RaiUno trasmette in prima serata il film del 2016 Miracoli dal cielo (Miracles from Heaven). Diretta da Patricia Riggen, la pellicola si basa sul libro omonimo di Christy Beam, che racconta la vera storia della sua giovane figlia che ha avuto un’esperienza di pre-morte guarendo poi da una malattia incurabile. Il lungometraggio è interpretato da Jennifer Garner, Kylie Rogers, Martin Henderson, John Carroll Lynch, Eugenio Derbez e Queen Latifah.

je

È la storia della famiglia texana dei Beam che si è appena indebitata per ampliare la tenuta in cui il padre esercita la professione di veterinario quando alla secondogenita Annabel, di soli 10 anni, viene diagnosticata una malattia rara. Si tratta di un’affezione all’apparato digerente che impedisce la trasformazione dei cibi. La prognosi non dà molte speranze e i dolori di cui la bambina soffre sono molto forti e difficili da sopportare.

Christy, la madre della piccola, è molto religiosa ma nonostante questo non riesce a trovare conforto nella sua fede. Fino a quando accade un evento inspiegabile dalla scienza medica. La piccola Annabel ha un incidente e racconta di aver vissuto una NDE, un’esperienza ai confini della morte, (Near Death Experience, tradotta in italiano come esperienza di pre-morte). Dopo questo evento, improvvisamente, scopre di essere inspiegabilmente guarita.

La pellicola è stata distribuita nelle sale cinematografiche statunitensi da Columbia Pictures dal 16 marzo 2016. In Italia il film è stato anticipato dal trailer e distribuito da Sony Pictures Entertainment direttamente in DVD, a partire dal 26 ottobre 2016.