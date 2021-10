Gli Abba dopo il dopo l’uscita di Voyage, l’album del loro ritorno dopo quasi quarant’anni, si sciolgono definitivamente. Con un secco This is it, questo è tutto, pronunciato in un un’intervista a The Guardian, Benny Andersson, 74 anni, ha annunciato il definitivo ritiro dalle scene della sua iconica band. “Non avevo mai detto a me stesso che gli Abba non sarebbero mai più tornati. Ma ora posso dirvelo: è così. Ci siamo. Questo è, e questo deve essere”, ha spiegato il cantante mentre il suo collega Bjorn annuiva.

Vi raccomandiamo... Gli Abba tornano con Voyage e grazie agli ologrammi non è passato un giorno

Il 5 novembre 2021 esce il loro nono album in studio, mentre a maggio 2022 è previsto a Londra uno spettacolo, che segna l’inizio del tour, in cui la magia del mondo digitale e il sound live si uniranno per presentare al meglio le canzoni della band che ha fatto ballare intere generazioni. Per questa performance è stata costruita la Abba Arena sul cui palco i quattro membri verranno digitalizzati da oltre centosessanta telecamere e con il capture motion. Trasformati in ologrammi, verranno proiettati sul palco esattamente come erano nel 1979.

Gli alter ego digitali degli Abba canteranno le loro più grandi hit e le canzoni più amate e conosciute dai fan, assieme ai nuovi singoli I Still Have Faith in You, Don’t Shut Me Down e Just A Notion. Ci sarà una band composta da 10 elementi che suonerà live, composta e scelta dal musicista ed ex- tastierista dei Klaxons, James Righton. Poi per Agnetha, Björn, Benny e Anni-Frid sarà davvero tempo di saluti e di addii, anche se molti fan hanno davvero sperato che questo nuovo disco significasse un ritorno a lungo termine.