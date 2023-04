ABBA, è morto il chitarrista Lasse Wellander

È morto Lasse Wellander degli ABBA. “È con indescrivibile tristezza che dobbiamo annunciare che il nostro amato Lasse si è addormentato”, si apre così l’annuncio Facebook con cui, il 7 aprile scorso, Lena, Ludvig e Andréas, famiglia dello storico chitarrista della più grande band svedese di tutti i tempi, ha salutato il suo amato Lasse.

Nato a Viker, un minuscolo paesino svedese nella provincia di Nora, il 18 giugno 1952, Lasse Wellander ha accompagnato con la sua chitarra e i suoi accordi l’intera carriera degli ABBA. Lasse era con Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog e Anni-Frid Lyngstad fin dagli esordi negli Anni ’70, quando era poco più che ventenne, fino alla reunion del 2021 e l’album Voyager.

Da sempre molto riservato, il musicista si è spendo a settant’anni dopo una breve malattia. L’annuncio della famiglia rivela, infatti:

Lasse si è recentemente ammalato in quello che si è rivelato essere un cancro diffuso e il Venerdì Santo è venuto a mancare, circondato dai suoi cari.

Poi, l’abbraccio più emozionate e personale dei familiari:

Sei stato un musicista fantastico e umile come pochi, ma soprattutto sei stato un marito, padre, fratello, zio e nonno meraviglioso. Gentile, sicuro, premuroso e amorevole… e tanto altro, che non si può descrivere a parole. Un fulcro nella nostra vita, ed è incredibile che ora dobbiamo vivere senza di te. Ti amiamo e ci manchi tanto. Lena, Ludvig e Andréas

Nel corso degli anni, soprattutto durante il massimo periodo di splendore e successo degli ABBA, Lasse Wellander aveva anche pubblicato alcuni album da solista e collaborato con altre band, oltre ad aver contribuito in tempi più recenti a curare la colonna sonora delle pellicole cinematografiche Mamma mia! e Mamma mia! Here We Go Again, con Meryl Streep a danzare sulle note dei più amati successi degli ABBA.

Anche Björn, Benny, Agnetha e Frida, hanno ricordato Lasse con un messaggio sui social ufficiali della band: