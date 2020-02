Abiti da sposa 2020 colorati, i più eleganti

abiti da sposa 2020 colorati possono essere tra i più eleganti, se scelti con cura abbinando il modello allo stile, al tema e alla tinta “guida” del matrimonio. Non solo bianco: glipossono essere tra i più eleganti, se scelti con cura abbinando il modello allo, ale alla“guida” del

abito corto. I vestiti da sposa colorati, del resto, sono tra le tendenze dell’anno , e se volete essere originali con il vostro look per il giorno del Sì questo è un ottimo punto di partenza, insieme all’

Le nuance più gettonate sono quelle pastello. Delicate, romantiche, sognanti, stanno bene a tutte e non si allontanano troppo dalla tradizione ma regalano comunque un tocco di novità.

Non serve però cercare tra brand eccentrici di nicchia per scoprire proposte davvero fuori dal comune per accontentare le spose in cerca di abiti colorati dall’effetto Wow. Un nome tra tutti? Pronovias, che proprio per il 2020 ha pensato a una serie di creazioni per la sposa in nero, infischiandose del galateo del matrimonio e pensando a uno stile glamour, decisamente sopra le righe.

Siete curiose di scoprire tutte le alternative al bianco? Ecco i più eleganti tra gli abiti da sposa 2020 colorati.

7 abiti da sposa 2020 colorati