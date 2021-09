Abito Sposa sottoveste: quale modello scivolato scegliere

Il tradizionale abito sottoveste viene reinterpretato in chiave sartoriale trasformandosi in un modello di abito da sposa scivolato, essenziale e minimalista che conquista per la sua semplicità. Preso in prestito dall’abbigliamento underwear, l’abito da sposa sottoveste è la versione lingerie di wedding dress che fa tendenza e che le future spose amano indossare per il suo design raffinato ed elegante.

Linee pulite, tagli netti e lunghezze medie o rasoterra sono i tratti distintivi dello slip dress da sposa che rinuncia all’ostentazione e abbandona pizzi, ricami, volant e rouches. A farla da padrone sono i tessuti pregiati come la seta, il raso e il mikado, che sono perfetti per evidenziare silhouette morbide e scivolate.

Le caratteristiche che rendono questo modello di abito da sposa così gettonato sono la versatilità e la possibilità di adattarsi a ogni forma del corpo. Infatti, grazie alle sue linee scivolate e non troppo aderenti, sarà in grado di adattarsi a qualsiasi body shape, ma con qualche riserva.

Donerà eleganza ed equilibrio di forme alle spose dotate di fianchi larghi o con rotondità, esaltando le forme del corpo senza fasciare eccessivamente la silhouette. Tuttavia, non è indicato per le spose che hanno un seno abbondante, in quanto le particolari scollature profonde esaltano il décolleté. Infine, le spalline sottili mettono in evidenza le spalle ponendo l’attenzione sulla parte superiore del corpo, quindi donerà proporzione ed equilibrio a chi ha spalle larghe o piccole. Il risultato? Un modello ideale per body shape a forma di clessidra, triangolo e mela.

Vediamo i modelli scivolati di abiti da sposa sottoveste da scegliere.

L’abito sottoveste di Max Mara

L’abito da sposa sottoveste di Max Mara è tra i modelli più semplici su cui puntare. Ideale per le spose che sono alla ricerca di un wedding dress ultra minimalista. A caratterizzare la parte superiore è uno scollo a V corredato da spalline sottili, mentre la gonna scivola dolcemente lungo la silhouette femminile, senza fasciarla.

Lo slip dress da sposa di Atelier Emé

Minimalismo ed essenzialità sono ancora una volta i tratti distintivi dello slip dress da sposa proposto da Atelier Emé che, tuttavia, presenta un tocco personalizzato da sfoggiare con eleganza nel giorno del sì. Si tratta di un modello sensuale che rivisita il classico abito sottoveste in versione sartoriale, realizzato in raso di seta dall’effetto semi-lucido. Le spalline sottili mettono in risalto le spalle e il décolleté, mentre il raffinato drappeggio asimmetrico sul corpino slancia la silhouette per un look raffinato.

L’abito da sposa sottoveste di Pronovias

Pronovias reinventa l’abito sottoveste in una versione ancora più elegante e ricercata. A caratterizzarlo un drappeggio rotondo sulla scollatura adornata da eleganti spalline sottili. Il tessuto scelto per realizzarlo è il crepe declinato su linee attillate che fasciano la figura all’altezza dei fianchi per poi scivolare lungo le gambe e finire con un appena accennato strascico rotondo.

Lo slip dress da sposa di Jacquemus

Sensuale e seducente, il modello di slipdress presentato da Jacquemus è l’ideale per un matrimonio sulla spiaggia o in una località di mare. Confezionato in pura seta effetto lucido e tinteggiato di bianco crema, presenta una particolare scollatura arricciata e segnata da spalline sottili, mentre il resto dell’abito scivola lungo una silhouette a clessidra che avvolge il corpo grazie alle lunghe pinces che attraversano il vestito dal seno in giù.

L’abito da sposa sottoveste di Savannah Miller

Ispirandosi al mondo della lingerie dove i pizzi non possono mancare, Savannah Miller decide di rivisitare il classico abito da sposa sottoveste. Così, propone una versione dedita alla semplicità ma che non manca di elementi peculiari e caratterizzanti. Come il profondo spacco sulla gonna messo in evidenza da dettagli di ricami di pizzo e la scollatura a V bordata con un accenno di macramè.