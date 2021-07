Gli abiti da sposa di Kitty Spencer, nipote di Lady Diana, sono pura meraviglia

Fiori d’arancio per Lady Kitty Spencer. La nipote di Lady Diana, figlia del fratello Charles e Global Ambassador di Dolce&Gabbana, ha scelto Roma per celebrare il suo matrimonio con l’imprenditore sudafricano Michael Lewis. La coppia si è sposata sabato 24 luglio, con una cerimonia top secret organizzata presso la cinquecentesca Villa Aldobrandini, vicino Frascati. I due avrebbero dovuto celebrare le nozze nel 2020 ma avevano dovuto rimandare a causa della pandemia.

Per i festeggiamenti, durati tutto il weekend, Kitty ha sfoggiato abiti della collezione Alta moda di Dolce&Gabbana.

Venerdì, il giorno prima delle nozze, ha indossato un vestito e una cappa in tulle celeste, entrambi ricamati con fiori a punto croce, mentre per il giorno del sì ha scelto una creazione in pizzo bianco, con il collo alto e di ispirazione vittoriana. Per cena ancora un cambio: un capo in doppia organza di seta dipinta a mano e impreziosito da fiori e cristalli, mentre per il party vero e proprio la scelta è ricaduta su un abito da cocktail completamente ricamato con perline argentate e dorate.

Tra i centosettanta invitati, provenienti da Regno Unito e non solo, anche la cantautrice inglese Pixie Lott e, secondo alcuni rumor, Elton John e Andrea Bocelli. Ad accompagnare Lady Kitty Spencer all’altare non il padre, il conte Spencer, ma i fratelli Louis Spencer, visconte Althorp e Samuel Aitken.

Dopo la cerimonia, gli sposi – lui, in smoking bianco – hanno brindato circondati dagli amici più cari sul balcone della villa, per poi dare il via a danze, balli e spettacoli pirotecnici. Kitty era già arrivata in Italia una settimana prima delle nozze. Alcune foto a Firenze, con le amiche, avevano fatto pensare che la bella trentenne avesse scelto la Toscana come location per il suo matrimonio. Poi i rumor su Roma, dove, lontano da Londra, Kitty e Michael hanno celebrato il loro giorno speciale.