Abiti da sposa 2020: tendenze

Le tendenze degli abiti da sposa 2020 vi sorprenderanno con accessori pieni di stile e colori inconsueti, con romantici ritorni al passato e con materiali e tessuti lussuosi come non mai.

Le indicazioni per la sposa di quest’anno arrivano dalle passerelle bridal, dagli stilisti più amati, dai brand che dettano i trend sul mercato, da Pronovias a Elisabetta Delogu, da Atelier Emé a Stella McCartney, da Nicole Spese a Viktor&Rolf.

Ce n’è davvero per tutti i gusti, per chi ha deciso di organizzare nozze classiche, per una cerimonia contemporanea o per un evento bohémien.

Ecco le tendenze per gli abiti da sposa 2020 a cui guardare per un matrimonio alla moda.

Stile romantico. Lo stile romantico, tra pizzi, fiori, plissé e allure vintage è grande protagonista dei trend. Regina indiscussa del genere la designer sarda Elisabetta Delogu. Vi proponiamo una delle creazioni della linea White Whisper, con ruches asimmetriche che pendono dalle braccia, corpetto ricamato e gonna plissettata.

Abiti trasformabili. In lungo durante la cerimonia, più comode per festeggiare con amici e parenti? Il trend degli abiti trasformabili va incontro proprio a questa esigenza. L’abito di Nicole Spose dalla linea a sirena, decorato da un delicato pizzo chantilly color cipria, ha la sopragonna in tulle staccabile, dettaglio perfetto per una sposa glamour e sofisticata.

Jumpsuit. La tuta da sposa, per chi ha un fisico asciutto, è un’idea originale e à la page al tempo stesso. Di Stella McCartney la jumpsuit in pizzo rebrodé bianco “Made with Love”. Il modello, a maniche lunghe con pantaloni aderenti e romantici orli smerlati, ha la fodera in tulle e georgette nude che bilancia eccessive trasparenze, mentre la maxi cintura in seta mikado pone un accento sensuale sul punto vita, per un fit impeccabile.Collection

Anni Venti. Tornano di moda, a 100 anni dal loro boom, gli anni Venti. Gli abiti da sposa si vestono di frange, piume, perline e le fasce per capelli sono gli accessori perfetti per completare un look fatto di dettagli. Come nel modello Elisa di Atelier Emé, in avorio chiaro, interamente ricamato con motivi floreal. La gonna in pizzo è arricchita di lucenti frange di cristalli che creano un effetto scenico in movimento.

Tessuti luxury. I materiali preziosi animano i modelli più belli e particolari. Non solo il pizzo, ma anche nuovi tessuti come jersey di lurex, mikado lucido e l’immancabile tulle, come visto nella collezione Primavera Estate 2020 Viktor&Rolf. Caratterizzata dalla mescolanza di elementi maschili e femminili distintivi, offre silhouette abbellite da audaci ricami con borchie e cristalli, costruzioni scolpite e un’abbondanza di intricati fiori a cascata che scendono lungo gli abiti.

Nero. I colori pastello dominano anche quest’anno la scelta di chi non vuole il bianco per il giorno del Sì, tra azzurro, cipria e verdino. Rincorrete, però, l’effetto Wow? Il nero è il colore che fa per voi. Diverse le proposte di Pronovias, tra cui abbiamo scelto Tourmaline, un capolavoro in nero. Confezionato in mikado, sorprende con il monospalla che sboccia dallo scollo e con lucida gonna stile principessa dai volumi mozzafiato.