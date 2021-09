The Love Collection, ecco gli abiti da sposa firmati Giambattista Valli

Giambattista Valli presenta la prima collezione di abiti da sposa intitolata The Love Collection, disponibile a partire dal 9 settembre a New York presso Bloomingdale’s per poi arrivare in Europa nei mesi successivi. Si tratta di una capsule collection composta da 17 abiti da sposa che celebrano l’amore e il ritorno ai momenti felici.

Dopo aver vestito star del calibro di Amal Clooney e Rhianna, ma anche i reali come Charlotte Casiraghi, lo stilista italiano decide di accontentare il gusto delle future spose di tutto il mondo. Come? Attraverso abiti che fondono bellezza senza tempo e design contemporaneo e caratterizzati da gonne corte, completi giacca pantalone, varianti cromatiche del bianco e texture che creano volumi inaspettati.

Il suo obiettivo è “Portare il gusto della ragazza Valli a qualcosa che è legato a un momento felice, di festa” annuncia in un’intervista su WWD. E lo fa attraverso una collezione di abiti da sposa che abbandona i classici schemi del wedding dress per somigliare a un vestito di tendenza da indossare anche dopo il giorno del matrimonio.

Ogni look è corredato da accessori eleganti e romantici come scarpe e pochette ricamate con perle e fiocchi in raso di seta con dettagli in tulle. A conquistare il design essenziale e semplice dei veli che faranno sentire ogni sposa come una dea eterea.

Celebrando il ritorno alla normalità e all’emozione che soltanto i matrimoni sanno creare, ogni abito da sposa sarà realizzato su misura per le clienti dell’atelier che potranno scoprire la collezione attraverso esclusivi show. I modelli partono dai 9 mila dollari e possono arrivare fino ai 29 mila.

Giambattista Valli Love Collection: l’abito con maniche a palloncino

Il tessuto semplice ed essenziale dello chiffon di seta è tutto ciò che serve per donare un allure sofisticato ed elegante all’abito da sposa della collezione Love di Giambattista Valli. Il tratto distintivo è dato dalle ampie maniche a palloncino unite a una profonda scollatura a V che incontra una vita dallo stile impero. Niente orpelli come decori e applicazioni o ricami di pizzo, ma solo un design minimalista che compone l’intero look da sposa completato da un semplicissimo velo di tulle che cade delicatamente sul capo.

Giambattista Valli Love Collection: l’abito corto

Ideato per le spose più giovani e che desiderano stupire nel giorno del Sì, Giambattista Valli stupisce con un abito corto con gonna rigida a forma di lume. Si tratta di un modello interamente ricamato in pizzo da sfoggiare anche in altre occasioni eleganti.

Il completo giacca-pantalone

Tra i modelli più innovativi della collezione Love di Giambattista Valli, il completo giacca-pantalone è il tailleur da sposa che sorpassa quell’idea istituzionale di abito da sposa. Il pizzo è ancora una volta il ricamo prescelto dallo stilista della maison per creare un look nuziale che non passi inosservato, completato da un velo etereo e dal design minimalista che è ormai diventato il segno di riconoscimento della collezione bridal.

L’abito a sirena

Una nuova variazione di bianco tendente al crema è il colore declinato sull’abito da sposa a sirena di Giambattista Valli. Sensuale e romantico, presenta una scollatura a barca e dei nodi di tessuto sulle braccia, completato da un mini velo che mette in evidenza il décolleté.

Giambattista Valli Love Collection: il vestito di tulle

Nel novero dei modelli più belli della capsule collection firmata Valli, è impossibile non citare il vestito vaporoso composto da un cascata di strati di tulle che creano un volume inaspettato. L’effetto? Scenografico e sorprendente per le spose che vogliono stupire.

L’abito midi

Stile bohemien ed eleganza si fondono nel modello di abito da sposa midi, ideale per matrimoni diurni ma anche per essere indossato in occasioni eleganti. L’attenzione ricade sulla balza posta all’altezza del décolleté e sulla vita alta segnata da una cintura a forma di fiocco. Come completare il look? Con una preziosa pochette arricchita da strass e perline e con un paio di sandali alti con dettaglio di tulle.