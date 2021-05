Donano un colorito healthy a viso e corpo, sono disponibili in spray, crema, gel, salviette: parliamo degli autoabbronzanti, prodotti nati per regalare alla pelle un effetto sunkissed tutto l’anno.

L’autoabbronzante, in qualsiasi formulazione, è studiato per un rapido assorbimento, per tale motivo va applicato solo con un leggero massaggio su pelle idratata e asciutta. Ravviva la cute regalando con una nuance colorata ma è necessario prestare attenzione all’applicazione del prodotto perché il rischio è quello di non ottenere un risultato uniforme e di creare, al contrario, spiacevoli chiazze scure.

Scopriamo come funzionano e quali sono le tipologie disponibili sul mercato da poter acquistare.

Autoabbronzanti: come funzionano?

Un’abbronzatura integrale, uniforme e omogenea, è uno degli obiettivi che gli autoabbronzanti promettono di mantenere. Nello specifico, l’autoabbronzante contiene un principio attivo chiamato dihydroxyacetone (DHA) che, entrando a contatto con gli enzimi della pelle, provoca la comparsa del colore sulla cute grazie all’ossidazione delle cellule superficiali della pelle.

Il colore così acquisito è destinato a scomparire nell’arco di 3/4 giorni, quando lo strato superficiale della pelle si sarà rinnovato.

Il principio attivo DHA agisce sulla cute garantendo una finta abbronzatura tutto l’anno senza i rischi legati all’esposizione dei raggi UV.

Per un ottimo risultato, l’ideale sarebbe far precedere un trattamento esfoliante e poi idratante all’applicazione dell’autoabbronzante. È importante non usare il prodotto dopo una ceretta o un peeling.

Autoabbronzanti: tutte le tipologie

I laboratori di cosmetica competono per lanciare sul mercato nuovi e pià performanti prodotti dedicati all’abbronzatura. A seconda del tipo di colorito che si vuole ottenere in base al colore della carnagione, sono disponibili diverse tipologie di autoabbronzanti. Vediamo quali sono:

creme : da preferire se si ha una cute secca;

: da preferire se si ha una cute secca; spray : adatti se si ha poco tempo a disposizione;

: adatti se si ha poco tempo a disposizione; fluidi : dalla consistenza leggera e idratante sono indicati per pelli normali e miste;

: dalla consistenza leggera e idratante sono indicati per pelli normali e miste; gel: indicato per chi ha la pelle tendenzialmente grassa;

indicato per chi ha la pelle tendenzialmente grassa; integratori alimentari:agiscono dall’interno rendendo l’abbronzatura intensa e duratura e aumentando le difese della pelle.

Ogni texture possiede la sua particolarità e va incontro alle esigenze specifiche di ciascuno. Il colore che si otterrà dall’applicazione dell’autoabbronzante dipenderà dal tipo di pH della pelle che si ha.

I benefici degli autoabbronzanti

Uno dei benefici che si ottiene con l’uso di prodotti autoabbronzanti è la protezione della cute dai raggi solari. Applicando l’autoabbronzante si avrà sempre un colorito bronze senza esporsi al sole.

La pelle, in tal caso, non subirà la degenerazione cutanea causata dagli ultravioletti e rimarrà sempre idratata. Si avrà un pelle del viso più liscia e meno segnata dalle rughe.

Con l’autoabbronzante anche il make-up sarà migliore. Non si avrà più la necessità di applicare strati di trucco ma si potrà applicare semplicemente una crema colorata uniformante, matita e mascara.

Utilizzando i prodotti autoabbronzanti non sia avrà più bisogno di ricorrere alle lampade abbronzanti.

Spesso si dibatte sul fatto che un’abbronzatura “finta” faccia male alla pelle ma, come spiega il Dott. Anjali Mahto, Dermatologo consulente presso la Cadogan Clinic:

Ricorrere a un’abbronzatura finta è notevolmente più sicuro che sdraiarsi al sole o in una cabina abbronzante. L’abbronzatura reale funziona esponendoti ai raggi UV che danneggiano la pelle e aumentano il rischio di cancro della pelle. Qualsiasi rischio associato al DHA è ampiamente dibattuto e rimane puramente speculativo e, a differenza del prendere il sole, non ci sono prove dirette che il DHA aumenti il ​​rischio di cancro.

4 consigli per usare al meglio l’autoabbronzante

Per stabilizzare il colore dell’autoabbronzante sulla pelle, prima di applicare il prodotto è consigliato fare una doccia con pH neutro. Inoltre:

se si ha la pelle chiara, è indicato usare un autoabbronzante chiaro che abbia un effetto progressivo. In tal modo si eviteranno la formazione di macchie troppo aranciate;

applicate il prodotto solo utilizzando un guanto apposito. Le mani, così facendo, non rischieranno di essere “colorate” dall’autoabbronzante. In caso non si abbia a disposizione un guanto, è necessario lavare immediatamente le mani dopo l’applicazione.

apposito. Le mani, così facendo, non rischieranno di essere “colorate” dall’autoabbronzante. In caso non si abbia a disposizione un guanto, è necessario lavare immediatamente le mani dopo l’applicazione. per levigare e pulire la pelle spessa e ruvida, che si macchia eccessivamente con l’autoabbronzante, utilizzate un trattamento esfoliante con il panno Salux e un detergente per il corpo a tripla azione come consiglia la Dermatologa Cynthia Bailey;

la pelle spessa e ruvida, che si macchia eccessivamente con l’autoabbronzante, utilizzate un trattamento esfoliante con il panno Salux e un detergente per il corpo a tripla azione come consiglia la Dermatologa Cynthia Bailey; in caso di pelle troppo secca, prima di stendere l’autoabbronzante, è consigliato utilizzare una lozione per il corpo all’acido glicolico. In questo modo si eviterà la desquamazione della cute.

Autoabbronzanti: controindicazioni ed effetti collaterali

Uno degli errori che spesso si commettono nell’utilizzare gli autoabbronzanti è avere la convinzione che siano in grado di proteggere la pelle dall’aggressione dei raggi solari. Questo non è vero, per cui quando ci si espone al sole è necessario applicare sempre un prodotto protettivo.

Inoltre, uno dei problemi degli autoabbronzanti è che rimangono naturalmente bloccati nelle aree più spesse della pelle (come le lentiggini e sopra le ginocchia). Gli autoabbronzanti possono anche seccare la pelle e il principio attivo può avere, dopo alcune applicazioni, un odore acido. In questo ultimo caso, per esempio, si può ricorrere a un abbronzante naturale fai da te.

Se, come abbiamo visto in precedenza, il DHA è sicuro sulla pelle non è così per altri motivi. Infatti, come spiega il Dott. Mahto:

Nell’utilizzare l’autoabbronzante è necessario prestare particolare attenzione al DHA evitando di inalarlo, ingerirlo o farlo entrare negli occhi, specialmente quando si usano spray.

I prodotti autoabbronzanti contenenti alcol o profumo al suo interno possono provocare allergie anche in soggetti non particolarmente predisposti. Questo può variare da persona a persona e dal tipo di sensibilità dell’epidermide.

Dunque, prima di applicare l’autoabbronzante è sempre meglio eseguire un patch test su una piccola parte del corpo come, per esempio, dietro le orecchie o nell’incavo del ginocchio e attendere una possibile reazione allergica nelle 24h successive.

Inoltre, durante la gravidanza è sconsigliato usare prodotti autoabbronzanti spray: l’inalazione del prodotto può aumentare il rischio di avere una reazione allergica. Questo dipende dai cambiamenti dei livelli ormonali che durante la gravidanza possono rendere la pelle più sensibile del normale. Meglio optare per un autoabbronzante in crema o gel.

