Quest’anno più che mai, pensando alle feste, siamo alla ricerca di outfit di Natale semplici e comodi da indossare. A causa della pandemia di Covid-19, siamo tutti chiamati a fare la nostra parte per evitare la diffusione nel virus. Per cui, non solo a causa dei decreti del governo, ma anche per il buon senso, non ci saranno grandi cenoni, feste e gala con moltissimi invitati. Il consiglio, infatti, è quello di vedersi al massimo in 6 persone, meglio se dello stesso nucleo familiare.

Sarà, quindi, un Natale più semplice, intimo, tra pochi cari, e questa necessità si rifletterà per forza di cose sul look delle feste. Chi ama gli outfit pratici e informali sarà senz’altro felice di rinunciare a tacchi a spillo scomodissimi che non si vede l’ora di togliere a fine serata, a top sexy ma troppo leggeri per l’inverno, a tessuti preziosi ma poco comodi.

E chi ama essere sempre glamour? La verità è che vestire in maniera semplice e comoda non vuol dire rinunciare a farlo con stile e, soprattutto, a essere chic. Sono tanti i dettagli che possono entrare a far parte di un outfit pratico rendendolo perfetto per le feste.

Anche se durante il Natale vi ritroverete in collegamento su zoom con gli amici e gli affetti più cari, o che siate sole in casa con il partner o con mamma e papà, sono vietati a tutti i costi il pigiama, la tuta e gli abiti “da casa”. Proprio per risollevare il morale, vostro e delle persone che passeranno le feste con voi, è bene scegliere una mise comunque adeguata a un giorno speciale.

5 outfit di Natale

Come conciliare l’esigenza di vivere al meglio una giornata festiva con quella di sentirsi comode e a proprio agio? Comodità vuol dire soprattutto scarpe confortevoli e abiti che non “strizzino” il fisico. Vuol dire scegliere i jeans preferiti e il maglione tradizionale a tema natalizio. Ma sono tante le scarpe belle e comode, dai tronchetti ai cuissard con tacco basso. E i particolari che ricordano feste e Natale, dai lustrini all’immancabile tartan.

Siete alla ricerca di qualche idea da copiare, per capire se nell’armadio avete tutto ciò che vi occorre o se è il caso di correre ai ripari con un po’ di shopping (non troppo) all’ultimo momento? Ecco le proposte della redazione per 5 outfit di Natale semplici e comodi da indossare.

Country chic

Boscaiola sì, ma con stile. Questo outfit si ispira agli chalet di montagna, e mette in campo non solo i classici quadri, ma anche la mantella, uno dei capi must have dell’anno.

Maxi pull

Negli anni Ottanta era il “maxi maglione”. Oggi il vestito in maglia è un’opzione pratica, calda e confortevole. Ultra glam l’abbinamento con cuissard, rigorosamente dal tacco basso.

Pull e mini

Natalizio, equilibrato e davvero per tutte il look con la mini nell’intramontabile tartan, da abbinare a camicetta bianca o maglia, in base alle temperature, e a tronchetti dal mood contemporaneo per quel tocco in più.

Semplice e sofisticato

Cosa c’è di più semplice di un maglione, un paio di pantaloni dal taglio classico e slipper? Eppure, forse grazie all’accessorio per capelli dall’aspetto prezioso e brillante, il look nel complesso è sofisticato e chic. Volete dargli un twist? Optate per scarpe dalla fantasia animalier.

Sparkly

Infine, se non volete rinunciare a qualche paio di occhi puntato su di voi, ecco un’idea scintillante: maglia sparkly e leggings in eco pelle. I sandali non rientrano nella vostra idea di comodità? Sostituiteli con décolleté dal tacco medio, ballerine o, perché no, sneakers bianche.