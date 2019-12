Come vestirsi a Natale: 7 consigli per abbinare il color oro

Il color oro è uno dei colori tradizionali del Natale e delle feste in generale ma come si abbina con i vestiti? Quando si tratta di decidere come vestirsi a Natale è bene creare look eleganti e festosi ma senza esagerare e scegliendo di puntare sugli accessori giusti. Lo stile gold, infatti, seduce con tessuti brillanti, anche se non sempre risulta semplice da abbinare: l’errore, infatti, è sempre dietro l’angolo.

In anni in cui più di uno stilista ha rotto ogni schema precostituito, non esistono più regole per indossare i colori e comporre gli outfit, tanto più che durante le feste qualche follia in fatto di look è concessa più che in altri periodi. Come sempre, però, non eccedere e mantenere sempre un profilo discreto è il modo per non sbagliare mai. Dalla redazione abbiamo raccolto per voi 7 consigli per abbinare il color oro nel modo più chic durante le festività natalizie.