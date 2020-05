Adele: i suoi consigli per i vicini di casa Meghan e Harry

Solitamente i vip scelgono di risiedere in costosissimi eremi isolati dal mondo, allo scopo di preservare la propria privacy, oppure nei quartieri in cui la presenza di altre celebrità garantisce uno standard di vita elevato. La convivenza a volte può essere difficile, ma non è questo il caso della frequentazione nata tra la cantante Adele e la coppia formata da Meghan Markle e il principe Harry.

Il Duca e la Duchessa del Sussex si sono infatti trasferiti a Beverly Hills, in una grande casa che dista appena cinque minuti dalla residenza di Adele. Il duo reale sta infatti affittando da un amico, il produttore cinematografico Tyler Perry, una grande villa dal valore di 14 milioni di sterline e mezzo, dotata di otto camere da letto e dodici bagni. Più modesta l’abitazione della 32enne Adele, da poco separatasi dal marito Simon Konecki, la quale viva in una casa acquistata per poco meno di 8 milioni di sterline nel 2016.

Dettagli immobiliari a parte, il terzetto si vede regolarmente e gli scambi di saluti non sono infrequenti. In qualità di residente con più esperienza, l’artista ha anche consigliato alla coppia una scuola per il figlio Archie (la stessa frequentata dal suo Angelo), così come alcuni luoghi discreti per le incombenze quotidiane e per passeggiare con il bambino senza incappare in fan e paparazzi.

A quanto pare l’amicizia sarebbe scattata quando i tre si sono ritrovati a un evento di beneficenza, una cena per raccogliere fondi per le vittime del rogo della Grenfell Tower, a dicembre del 2018.

A dire il vero Meghan non è del tutto estranea alla vita losangelina, essendo cresciuta in città e avendo vissuto nei pressi della Sunset Strip di Hollywood quando è stata sposata al produttore Trevor Engelson. È tuttavia la prima volta per lei a Beverly Hills, ma nel quartiere risiedono altre celebrità come Rod Stewart, Sylvester Stallone, Elton John e Serena Williams.