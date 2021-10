Fan di Adele, a rapporto. Dopo l’attesissima uscita del suo nuovo singolo, Easy on me, e l’annuncio del lancio del suo nuovo disco, 30, la cantante torna finalmente ad esibirsi dal vivo. Non compare su un palco dal 2017, quando aveva deciso di ritirarsi dalle scene. Nel 2021, invece, è pronta a tornare a incantare il pubblico con la sua voce.

Con un post sul suo profilo Instagram, Adele ha sganciato la bomba: il primo e il 2 luglio si esibirà live ad Hyde Park, a Londra. I biglietti sono acquistabili tramite il sito ufficiale della cantante: per gli utenti che si sono registrati è possibile accedere alla vendita a partire dal 28 ottobre, mentre per coloro che non sono iscritti l’acquisto è aperto dal 30 ottobre. L’ultimo concerto dal vivo è stato esattamente quattro anni fa, nel giugno del 2017 allo stadio di Wembley, sempre nella capitale inglese, dopo l’uscita dell’album 25.

Il primo singolo estratto dal nuovo lavoro di Adele ha raggiunto un enorme successo in pochissimo tempo: il videoclip, diretto da Xavier Dolan, ha ottenuto 115 milioni di visualizzazioni in una settimana, e il brano ha scalato le classifiche inglesi e mondiali, battendo i record di Shape of You di Ed Sheeran e di 7 Rings di Ariana Grande.

L’annuncio a sorpresa dei nuovi concerti di Adele ha scatenato i fan, che in pochi minuti hanno mandato in crash il sito della cantante per registrarsi e provare quindi ad accaparrarsi i biglietti per le due date di Londra non appena saranno disponibili. Un ritorno sulle scene molto atteso dal pubblico di tutto il mondo, impaziente di sentire i brani contenuti nel nuovo album.