Sono passati sei anni da quando Adele si è esibita per l’ultima volta di fronte ad un pubblico. Ma il 14 novembre è tornata ad incantare tutti con la sua voce, e lo ha fatto in grande. One Night Only il titolo del suo concerto a Los Angeles, che ha tenuto in esclusiva per l’emittente televisiva americana CBS. A lasciare senza fiato, non solo le sue indiscutibili capacità vocali, ma anche il suo look.

La cantante è infatti salita sul palco avvolta in un meraviglioso abito nero a sirena, che le fasciava perfettamente il corpo. Aderente lungo tutto il busto e le gambe, il vestito si apre infatti all’altezza delle ginocchia in un ampia gonna, il tutto caratterizzato da drappeggi e pieghe. Ad impreziosirlo ancora di più, una parte del corpetto era interamente ricoperta di strass, che le hanno donato luce e un tocco più glamour. Per finire, l’abito era completato da uno scollo molto particolare, con le spalle e parte delle braccia avvolte in un ampio drappeggio. Il look era reso ancora più chic da un paio di orecchini, ben evidenti, a forma di pianeta.

Così Adele si è presentata al pubblico: un pubblico non convenzionale, fatto per lo più di grandi nomi dello show biz americano. Ad ascoltarla c’erano infatti personaggi come Leonardo Di Caprio, Selena Gomez, Drake, Lizzo, Gabrielle Union, Melissa McCarthy e molti altri. Ma per la cantante la persona più importante, tra tutti questi vip, era suo figlio Angelo, di nove anni. Adele era infatti visibilmente emozionata, perché era la prima volta che il suo bambino la sentiva cantare in concerto.

Oltre alle canzoni più conosciute del suo repertorio, come Rolling in the Deep, Skyfall o Hello, Adele ha stupito il pubblico con alcuni brani tratti dal suo nuovo album, 30, come Easy on Me, che ha già scalato le classifiche di tutto il mondo, o I Drink Wine. Sulle note di Make you feel my love, poi, una scena dolcissima: un ragazzo si è inginocchiato di fronte alla sua fidanzata, facendole la proposta di matrimonio più romantica di sempre. Dopo il concerto, la cantante si è raccontata a cuore aperto alla regina della tv americana, Oprah Winfrey.