Adele, l'evoluzione dello stile in 7 look

Voce bianca del soul contemporaneo e look da diva della vecchia Hollywood. Adele Laurie Blue Adkins, meglio conosciuta come Adele, è la cantautrice britannica dal successo inarrestabile che ha stregato il mondo intero. Nata a Londra il 5 maggio 1988, la sua carriera è costellata da premi e riconoscimenti che la rendono una delle personalità più influenti del momento. Nominata Membro dell’Ordine Britannico, vanta 40 milioni di dischi e 50 milioni di singoli venduti che l’hanno resa la prima artista ad aver venduto negli USA oltre 3 milioni di copie in una sola settimana. Conquistando anche un Oscar nel 2013 per la migliore canzone con Skyfall.

Grazie a testi profondi e malinconici, i suoi brani hanno da sempre occupato la cima della classifiche mondiali, conquistando il cuore dei suoi fan.

Adele è anche il baluardo della battaglie contro il body shaming e un simbolo di femminilità ed eleganza che riversa nel suo stile retrò e chic. Uno stile che ha subito molteplici trasformazioni nel corso degli anni in cui non mancano acconciature vintage super cotonate, labbra rosso acceso o nude e l’eyeliner da diva a contornare gli occhi azzurro cielo della cantante.

Vediamo l’evoluzione del suo stile nel corso del tempo attraverso 7 look più famosi.

Adele’s look: frangia e capelli ramati in mise total black

Il suo esordio avviene nel 2008 con l’album 19 e in quell’anno il look di Adele appare caratterizzato da lunghi e folti capelli ramati con una frangia a fare da cornice a un viso dall’incarnato luminoso e lunare. Infatti, su una pelle di porcellana prende vita un make up ispirato alle dive degli anni ’60. Un tratto netto di eyeliner da vita ad un cat eye nero mentre le ciglia lunghissime rendono lo sguardo ancora più magnetico messo in risalto dal semplice e naturale colore nude delle labbra. Un look semplice e contenuto che si riversa anche sugli outfit, composti soprattutto da mise total black in cui fanno capolino abiti ampi e svasati, ballerine e calze coprenti.

Adele, i capelli biondi e le acconciature cotonate

Una prima svolta nello stile di Adele avviene nel 2011 contemporaneamente all’uscita dell’album 21 e ai singoli di successo come Rolling in the deep e Someone like you. La cantante assume un look sempre più vicino a quello delle dive hollywoodiane con acconciature super cotonate e voluminose e punte che si arricciano creando dei boccoli dal mood retrò. Inoltre, Adele decide di cambiare anche il colore dei suoi capelli passando dal rosso al biondo dai riflessi dorati e mielati. Per i suoi outfit il colore di punta rimane sempre il nero sul quale un make up con labbra rosse e ciglia folte conferma che Adele sia la pop star dallo stile retrò della nostra epoca.

Con l’Oscar del 2013 arriva anche il cambio look

Nel 2013 la pop star conquista l’ambita statuetta d’oro grazie al singolo Skyfall e con l’Oscar arriva anche il cambio look. Senza mai dimenticare la sua allure da diva del passato, la cantante decide di cambiare ancora una volta il colore dei capelli, virando verso un biondo chiarissimo. La sua chioma appare ancora decorata da maxi volumi e boccoli strutturati in una cascata dorata di capelli che fa da contorno ad un look sempre più glamour. L’eyeliner indossato da Adele è ormai diventato un cult e tutte le donne desiderano avere un perfetto cat eye come il suo.

Il look di Adele tra onde piatte e il rossetto nude

Dopo un periodo lontano dalle scene e dai palchi affollati, la cantante torna a far sentire la sua potente voce con l’album 25 e un nuovo look. I suoi capelli abbandonano le cotonature, abbracciando le linee semplici e bon ton di un caschetto liscio. Il trucco invece, rimane quello di sempre, preferendo però il rossetto nude.

Adele e i suoi look colorati

Dopo tante mise total black, la cantante Adele inizia a dimagrire e di conseguenza sceglie di indossare una serie di outfit colorati. Da quello bordeaux con volant e gonna scivolata indossato in occasione dei BRIT Awards nel 2016. A l modello verde oliva segnato in vita con lustrini e forme geometriche sul seno e sulla gonna. Le acconciature diventano sempre meno strutturate, assumendo un’aura ancora più sofisticata.

Adele: il look che mostra il dimagrimento

A partire dal 2017, la fisicità di Adele subisce notevoli e veloci cambiamenti, assumendo delle forme sempre più longilinee che segnalano un dimagrimento molto evidente. La cantante comincia a perdere peso con la dieta Sirt al fine di raggiungere un maggiore benessere mentale e fisico. I suoi look cominciano ad evolversi, abbracciando abiti sempre più corti e aderenti. Mentre i capelli si allungano abbandonando definitivamente i volumi del passato virando verso code di cavallo alte e stirate.

Il look del Saturday Night Live del 2020

Dopo tre anni di assenza dalle scene, la cantante Adele è tornata nelle vesti di presentatrice del programma Saturday Night Live nel 2020. “Con tutte le restrizioni Covid e le limitazioni ai viaggi ho deciso di viaggiare leggera e ho portato solo la metà di me dall’Inghilterra“. Con queste parole Adele parla del suo dimagrimento. Il suo aspetto è reso elegante e chic da un tailleur nero aderente e che avvolge le nuove forme della cantante. A fare da cornice, una lunga chioma di capelli super biondi che illuminano il suo viso. Un risultato di stile strabiliante.