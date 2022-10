Adele mette in pausa la sua carriera: "Voglio laurearmi"

Avere successo è importante, ma per un’artista ci sono anche altri aspetti che lo sono altrettanto. Questo sembra essere il pensiero di Adele, che ha deciso di prendersi una pausa dalla musica e di provare a raggiungere un suo obiettivo: ottenere la laurea.

É stata la stessa cantante inglese ad annunciarlo nel corso di una sessione di domande e risposte sui social organizzata insieme ai suoi fan. L’artista è reduce dalla presentazione del suo ultimo video I Drink Wine: “Dopo Vegas voglio davvero laurearmi in letteratura inglese. Se non ce l’avessi fatta con la musica, penso che sarei sicuramente un’insegnante…” – sono state le sue parole.

Questa è stata l’occasione per Adele anche per svelare il rammarico che porta dentro di sé ormai da tempo: non avere concluso il suo ciclo di studi quando era ragazza.

“Sento decisamente di usare la mia passione per l’inglese in quello che faccio. E anche se non fossi riuscita a trovare un lavoro dalla mia laurea, vorrei essere andata all’università, vorrei aver avuto quell’esperienza”.

L’interprete di Hello ha però deciso di non frequentare le lezioni personalmente, ma di voler sfruttare la tecnologia. “Farò l’università online e con un tutor, ma questo è il mio piano per il 2025. È solo per ottenere la qualifica…”.

Lo studio non è però l’unico progetto che ha a cuore la 34enne, che ha scoperto di avere anche una grande passione per la recitazione. “Spesso mi viene chiesto di fare cose legate alla musica, cosa che penso sia troppo ovvia per me”. Recentemente lei sarebbe entrata in contatto con il regista Baz Luhrman dopo aver visto il suo film biografico su Elvis Presley.