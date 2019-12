La magia delle feste, lo spirito che unisce le famiglie, la solidarietà sono i protagonisti di aforismi e citazioni sul Natale famosi, anche se non possono mancare le frasi di scrittori o personaggi noti che sottolineano con ironia una certa discrepanza tra i comportamenti in questo momento dell’anno e quelli in tutti gli altri giorni. Frasi che potrete utilizzare per i vostri auguri di Natale e per accompagnare i regali di Natale con un biglietto.

Amore, amicizia, fratellanza, sagacia e leggerezza sono i mood che invadono le parole da scrivere in biglietti di auguri, meme, messaggi WhatsApp a familiari, fidanzati, amici e colleghi e maestre.

Gli aforismi famosi e le citazioni celebri sul Natale arrivano da libri, canzoni, film natalizi cult, monologhi e dichiarazioni che hanno lasciato il segno, legandosi indissolubilmente alla festa più attesa. Ecco le frasi preferite dalla redazione da copiare o da cui lasciarsi ispirare per un messaggio personalizzato.

15 aforismi e citazioni sul Natale