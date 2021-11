Come ogni giovedì, l’11 novembre 2021 torna puntuale l’appuntamento con Dritto e Rovescio. Il talk di approfondimento politico e di attualità è condotto da Paolo Del Debbio che in questa puntata si concentra sulla stretta del Governo nei confronti delle manifestazioni contro il Green Pass.

Tra proteste e manifestazioni di no-vax e di chi non vuole la certificazione verde i centri storici di molte città restano paralizzati causando non pochi disagi a cittadini e commercianti. Senza dimenticare gli assembramenti di persone non vaccinate che aumentano il rischio di circolazione del Covid.

Sempre in tema sanitario, il conduttore dà spazio anche al dibattito sul vaccino per i bambini tra i 5 e i 12 anni e alla proposta di rendere il Green Pass accessibile solo per gli immunizzati o per i guariti, eliminando così la possibilità di ottenerlo con il solo tampone.

Dritto e Rovescio, l’11 novembre 2021, torna anche sulle occupazioni abusive e sui problemi di integrazione di alcune comunità nomadi. Inoltre, continua l’inchiesta sulle bufale no-vax, che ormai circolano in rete senza freni, senza dimenticare i furbetti della certificazione verde, ossia coloro che cercano di ottenere un documento contraffatto.

Tra gli ospiti in studio anche i senatori Davide Faraone e Daniela Santanché, i deputati Andrea Ruggieri e Gianfranco Librandi e l’europarlamentare Silvia Sardone. E’ possibile seguire Dritto e Rovescio nella sezione delle dirette su Mediaset Infinity, scegliendo Rete 4. Il programma è poi disponibile on-demand gratuitamente, sempre su Mediaset Infinity, nella pagina dedicata, dove si possono anche rivedere le puntate precedenti.