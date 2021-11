Mercoledì 10 novembre 2021 Giuseppe Brindisi torna, puntuale come sempre con Zona Bianca. Il programma di informazione, attualità e approfondimento realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4 va in onda su Rete 4 e in quest’appuntamento si sofferma sull’ipotesi di una quarta ondata di contagi Covid e sulle misure da prendere per fronteggiarla. Sulla scia delle puntate precedenti si continua a parlare di sesso online a pagamento del Green Pass.

A proposito di quarta ondata a Zona Bianca si parla anche di terze dosi e viene proposto un servizio di Elia Milani sul caso Israele, dove i numeri dimostrano l’efficacia dei vaccini. Spazio anche a un approfondimento sulle truffe del Green Pass e del mondo cattolico dichiaratamente novax, con esponenti della Chiesa contrari alla vaccinazione.

Nel corso della serata, inoltre, anche un dibattito sulle leggi che regolano e tutelano il diritto alla casa in Italia e infine, Giuseppe Brindisi aiutato da interviste e ospiti inediti, torna a parlare del mondo del sesso a pagamento online. Presente in studio c’è il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

Partecipano alla puntata di Zona Bianca del 10 novembre 2021 anche i giornalisti Augusto Minzolini, Francesco Borgonovo e Sabrina Scampini, i senatori Licia Ronzulli e Mario Michele Giarrusso, il deputato Francesco Lollobrigida, il conduttore Alessandro Cecchi Paone. E ancora, Roberto Panfili, Erasmo Palazzotto, Luca Toccalini, Fulvio Abbate, Roberto Poletti, Piero Sansonetti e Francesca Carollo.