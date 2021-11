L’8 novembre Quarta Repubblica torna su Rete 4 con il consueto appuntamento settimanale. In questa puntata, il programma di attualità e politica condotto da Nicola Porro propone approfondimenti su alcuni dei temi più discussi della settimana, con interviste e ospiti in studio.

Nel corso della puntata, il conduttore intervista Matteo Salvini, segretario della Lega, per parlare di alcuni argomenti al centro del dibattito nazionale: prima di tutto il lockdown che il governo austriaco ha deciso di imporre a tutti coloro che non sono vaccinati, per poi tornare in Italia, con i timori legati alle possibili restrizioni per le vacanze di Natale. Inoltre, Porro interroga Salvini sulla nuova emergenza sbarchi in Sicilia e Calabria, un tema su cui il leader della Lega si è espresso più volte.

Al centro del dibattito in studio anche un reportage direttamente dalla Danimarca: il Paese scandinavo, insieme ad altri undici Stati europei, ha chiesto all’Unione Europea di finanziare la creazione di barriere per proteggere i confini nazionali e limitare, così, l’ingresso dei migranti. Nel corso della puntata si parla anche dei cosiddetti “furbetti” del reddito di cittadinanza, che lo ricevono pur non avendone il diritto, ma anche delle difficoltà economiche in cui un gran numero di famiglie italiane si trovano dopo quasi due anni di pandemia.

Ampio spazio anche al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), voluto dal Governo Draghi per aiutare l’economia italiana a ripartire dopo i difficili mesi dell’emergenza sanitaria: si discute sulle presunte speculazioni sui finanziamenti in arrivo grazie a questo piano. Il consueto faccia a faccia questa volta è con Alfredo Altavilla, presidente esecutivo di Ita Airways, la compagnia aerea che dal 15 ottobre sostituisce Alitalia come compagnia di bandiera. Molti gli ospiti in studio o in collegamento: Il coordinatore del piano vaccinale della Lombardia Guido Bertolaso, Il magistrato Alfonso Sabella, il Senatore Tommaso Cerno, il sociologo Luca Ricolfi, l’infettivologo Giovanni Di Perri, ma anche Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Emiliana Alessandrucci, Vitalba Azzolini, Toni Capuozzo, Daniele Capezzone, Benedetta Frucci e Massimo Fini.