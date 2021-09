Ainett Stephens è pronta per entrare nella casa più spiata di Italia. La modella è una dei ventidue concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Lo show, in onda dal 13 settembre 2021 su Canale 5, è condotto come sempre da Alfonso Signorini. Adriana Volpe, ex gieffina nel 2020, e Sonia Bruganelli, imprenditrice e moglie di Paolo Bonolis, sono le nuove opinioniste del programma.

In molti la ricordano per aver vestito i panni de La Gatta nera nel programma Mercante in Fiera. Durante la sua carriera ha preso parte a molti programmi ma ha dovuto mettere in stand by tutto per questioni molto importanti che l’hanno messa di fronte alla scelta di lasciare momentaneamente il suo lavoro. Il motivo è principalmente uno, suo figlio Christopher, avuto con Nicola Radici nel 2015.

La decisione di allontanarsi dal mondo della televisione è stata difficile ma per lei è stata l’unica possibile data la patologia di cui soffre il bambino, ossia una grave forma di autismo. La show girl, nel video di presentazione del reality, non ha mancato di precisare quale sia la cosa più importante per lei:

“Ci sono dei traguardi personali che voglio ancora raggiungere e sono parecchi. Sicuramente vedere mio figlio crescere e svilupparsi come uomo usando al massimo le sue capacità”.

Ainett, classe 1982, è nata in Venezuela e ora vive a Marbella in Spagna. Ha iniziato a lavorare come indossatrice nel 2000 dopo essere arrivata in semifinale al concorso di bellezza Miss Venezuela. Nel 2004 approda in Italia dove continua a fare la modella. In televisione, dal 2005 al 2007, conduce il programma Real TV e insieme a Daniele Bossari presenta Azzardo su Italia 1. Per otto edizioni è al timone del Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo.

La modella non è un viso nuovo nel Grande Fratello e nel GF 10 la troviamo come ospite speciale nella puntata finale. Nel 2011 debutta al cinema nella pellicola Amici miei – Come tutto ebbe inizio. Per quanto riguarda la sua partecipazione in questa edizione del reality Ainett è sicura di arrivare sino all’ultima puntata e, sebbene il suo unico amore sia suo figlio, non esclude di poter trovare una storia romantica nella casa: