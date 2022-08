Partecipare al Gf Vip negli ultimi anni è stato per molti un’occasione per rilanciare la propria carriera dopo un periodo di oblio o per farsi conoscere meglio anche sul piano privato. Proprio per questo molti ex concorrenti sono grati di avere accettato, nonostante non siano mancati problemi con i coinquilini. Questa non è però la sensazione che ha Jane Alexander che, a distanza di tempo, vede con occhi diversi quello che le è accaduto.

L’ex protagonista di Elisa di Rivombrosa era stata una delle protagoniste dell’edizione del 2018, dove era anche riuscita a innamorarsi dell’ex “velino” Elia Fongaro, arrivando a mettere in discussione per lui la relazione con il suo attuale compagno. Una volta spente le luci della Casa, lei non è riuscita a tornare a lavorare con continuità.

Jane non rinnega totalmente questa esperienza, ma ritiene che l’abbia danneggiata almeno sul piano professionale: “L’unico posto al mondo in cui non sei nel mondo – ha detto in un’intervista a Diva e Donna -. Protetta da tutti i problemi e fastidi che stanno fuori, dal cane che sta male alle bollette. Là dentro hai solo il tempo di pensare. Se non fosse che mi ha distrutto come attrice, visto che per due anni non ho più lavorato. Per il resto ci tornerei domani, subito”.

Anche il suo pensiero riguardo al flirt con Fongaro, terminato poco tempo dopo la sua eliminazione, è decisamente cambiato. Era infatti impossibile che i due potessero costruire un rapporto duraturo: “Ho perso la testa. Avevo bisogno di qualcosa che lì mi è stato dato. Jane Alexander non è mai una che finge. Quando perdi la testa segui solo l’istinto e sbagli. Ho capito che quando perdi la testa non dovresti fare niente. Restare ferma, immobile. Non lo sento. Non voglio parlare di lui, non è interessante” – ha concluso l’attrice.