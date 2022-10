In occasione della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 24 ottobre 2022 gli autori hanno organizzato una sorpresa per Nikita Pelizon, che ha potuto rivedere i suoi fratelli, che si erano allontanati da casa a causa della religione dei suoi genitori, entrambi testimoni di Geova. Al termine della diretta Carolina Marconi ne ha approfittato per parlare della sua situazione personale, che ricorda almeno parzialmente quella della sua compagna d’avventura nel reality.

La venezuelana si è così confidata proprio con la modella: “Mia sorella lo è stata per 18 anni ed è dissociata poi. L’altra mia sorella lo è da 5 anni, mia mamma da quasi 3. Se sono fuori o dentro? No, non sono disassociate, sono dentro”.

Con il termine “dissociata” si intendono proprio quei casi i credenti vengono espulsi dalla congregazione per grave violazione di uno dei precetti dottrinali. A loro viene impedito di avere contatti sociali con gli altri aderenti, anche se sono dei familiari, rimanendo in questo modo isolato dalla comunità.

A quel punto lei ha parlato di se stessa e ha spiegato perché si sia commossa così tanto: “Io invece sono in mezzo. Loro non possono parlare con l’altra mia sorella. Sto vivendo una storia molto simile alla tua e mi fa soffrire. Mia madre è diventata da poco Testimone di Geova e l’altra mia sorella è dissociata. Per questo motivo io ho empatizzato molto”.”.

Carolina Marconi non ha esitato a nominare Pamela Pratiproprio perché non ha apprezzato la decisione della showgirl di non abbracciare Nikita dopo un momento così toccante. Era impossibile per lei, infatti, non restare toccati dalla sua vicenda e restare in disparte, cosa che ha fatto anche Elenoire Ferruzzi. L’ex primadonna del Bagaglino ha provato comunque a giustificarsi, sottolineando di non essersi alzata dal divano perché bloccata da un forte mal di pancia.