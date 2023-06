Nikita Pelizon, proprio in queste ore, ha fatto il suo debutto nel mondo della musica, pubblicando il primo singolo, Mojito, disponibile da oggi, 30 giugno 2023, su tutte le piattaforme di streaming musicale. La vincitrice del Grande Fratello Vip, reduce dalla presentazione della sua ultima mostra d’arte, allestita presso la Fabbrica delle Lampadine di Milano, ha rilasciato una breve intervista per 361 Magazine, condividendo qualche dettaglio in merito all’uscita del nuovo pezzo.

“Il brano nasce dal mio obiettivo di fare musica, Una promessa nata anni fa con il mio amico Gab Dez”, ha esordito la cantante in erba, accennando alla collaborazione con l’amico e musicista che si è occupato di realizzare la base di Mojito:

Quando sono uscita dalla casa ci siamo visti e abbiamo deciso che era giunto il momento di rendere quella promessa reale. Perciò lui ha curato la base, io il testo… E abbiamo partorito questa ‘perla mentosa’, Mojito.

“Ho sempre avuto la passione per il canto”, ha proseguito la stella del celebre programma Mediaset, soffermandosi sulla paura di mettersi in gioco: “Ero insicura sulla mia voce, perciò per vergogna e paura del giudizio non cantavo”.

Nikita Pelizon, nel resto dell’intervista, ha spiegato il messaggio che vorrebbe lanciare con l’uscita del singolo, un brano estivo che parla di libertà e spensieratezza: “Voglio che alla gente arrivi voglia di vivere, energia e vitalità – ha dichiarato con gioia – Fare esperienze conservando quel lato bambino che spesso nascondiamo per paura o perché ci fa sentire sbagliati”: