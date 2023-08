Anna Falchi è single: è finita la storia d’amore con Walter Rodinò

Anna Falchi è di nuovo single: lo svela l’attrice stessa in un’intervista al quotidiano Il Messaggero, nella quale si apre sulla sua vita, sul suo lavoro e sulla relazione appena conclusa con il suo ultimo compagno, Walter Rodinò.

“Sto vivendo una seconda giovinezza. Non sento l’età che ho e sono felicemente single da due mesi, cosa che non mi succedeva da anni. Ma non parliamo di ex, per carità”, taglia corto. L’attrice aveva conosciuto Rodinò un anno e mezzo fa durante l’inaugurazione di un famoso centro estetico a Roma, a seguito della quale si erano tenuti in contatto e avevano iniziato a frequentarsi.

“Quest’estate me la sono goduta con mia figlia Alyssa: abbiamo fatto una vacanza selvaggia a Palma di Mallorca, in Spagna, in mezzo alla natura e senza pensare a niente”, afferma. Alyssa è la figlia che la showgirl ha avuto nel 2011 da Denny Montesi, che ha frequentato dal 2008 al 2010.

E proprio a proposito degli ex, aggiunge: “Si parla di me solo per i miei ex – Fiorello, Max Biaggi, Stefano Ricucci – ma io ho fatto film con maestri che forse erano attratti solo dal mio aspetto fisico ma qualcosa l’ho combinata. Ho un bel curriculum, io” sostiene l’ex modella finlandese, che spesso viene ricordata solo per le sue storie d’amore con uomini dello spettacolo, a discapito della sua carriera come attrice.

E confessa anche di essere un po’ pentita di una cosa in particolare: “Il matrimonio. Avevo sempre detto che non mi sarei sposata e invece… A 33 anni pensavo di cambiare vita, ma il mio karma è combattere e sudarmi tutto ogni giorno (…) Per Ricucci ho subito una gogna mediatica violentissima. Non l’ho scelto io di passare dalle cronache dello spettacolo a quelle della finanza e della giudiziaria”, spiega, raccontando di come, dopo quella esperienza, sia dovuta ripartire da zero lavorativamente.

Anna Falchi si sta ora preparando alla nuova stagione del programma di Rai 2 I Fatti Vostri, al fianco di Tiberio Timperi, che andrà a sostituire Salvo Sottile. “A me piace la sua ironia, così come piaceva molto Salvo Sottile. Certo, avrei voluto sapere prima che andava via”, ha commentato.