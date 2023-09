Kevin Bacon e la dolce dedica a Kyra Sedgwick per l’anniversario di matrimonio

Kevin Bacon e Kyra Sedgwick sono sposati da 35 anni, e proprio pochi giorni fa, il 4 settembre 2023, hanno festeggiato il loro anniversario di matrimonio. Lo ha raccontato l’attore sul suo profilo Instagram, con un post dedicato alla moglie.

“35 anni sembrano passati in un battito di cuore #Anniversary” ha scritto. Ad accompagnare la dedica, una foto dei due da giovani, in cui Bacon dà un bacio in fronte a Sedgwick, che guarda dritto nella fotocamera.

E la risposta di lei non si fa attendere: “Era il 1987, sul set di Lemon Sky ho incontrato un uomo che si chiamava Kevin. Felici 35 anni amore mio”, scrive in un altro post la moglie, pubblicando una foto dei due insieme sul set del film di Jan Egleson, dove si sono conosciuti. Un anno dopo, Kevin Bacon le avrebbe fatto la proposta di matrimonio.

I due sono sempre stati tra le coppie più invidiate di Hollywood, grazie al loro legame indistruttibile: “Abbiamo sempre saputo di essere ‘quello giusto’ l’uno dell’altra. Sapevo di essere per sempre e che avremmo risolto qualsiasi cosa; quindi, quando litighiamo non è mai così preoccupante”, aveva dichiarato Sedgwick, come riportato da Vogue Italia. I due anno avuto anche due figli: Travis, nato nel 1989, e Sosie Ruth, nata nel 1992.

Oltre a lavorare insieme, avendo recitato in altri quattro film, i due si divertono: ne sono testimonianza i video del loro profilo TikTok, nel quale la coppia si diverte a ballare e cantare. Ma anche a mandare messaggi importanti: Bacon e Sedgwick si sono infatti fermamente opposti alle limitazioni all’aborto e al ‘Drag ban’, legge che colpiva la libertà d’espressione delle drag queen.