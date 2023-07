Vanessa Incontrada si è raccontata nel corso dell’ultima puntata di Mamma Dilettante, il podcast condotto da Diletta Leotta, in cui ha spiegato di essere tornata insieme al compagno, Rossano Laurini, dopo alcuni mesi di separazione, condividendo con gli ascoltatori alcuni aspetti della loro relazione. Nel resto dell’intervista, la presentatrice ha parlato anche del forte legame instaurato con il figlio di 15 anni, Isal, accennando al momento in cui aveva scoperto di essere incinta.

Recentemente, la conduttrice aveva pubblicato su Instagram qualche scatto di famiglia, condividendo alcuni momenti di quella che aveva definito “una giornata speciale”. Vanessa Incontrada, nel corso dell’intervista radiofonica con Diletta Leotta, ha confermato di essere tornata al fianco del compagno, parlando del sogno di accogliere in famiglia un secondo figlio: “Isal ha 15 anni, quindi stiamo insieme da 15-16 anni”, ha raccontato in merito alla storia con Rossano Laurini.

Anche se la nascita di un figlio alcune cose le fa cambiare. Mi piacerebbe molto avere un altro figlio, adesso vediamo che succede perché per me non è stato semplice fisicamente. Però mi piacerebbe molto.

Nel resto del suo discorso, l’ex modella ha raccontato del periodo in cui aveva scoperto di essere in dolce attesa: “Ho sempre avuto l’istinto materno, sin da giovane – ha spiegato con gioia – Pensa che il padre di Isal io l’ho conosciuto ad agosto e a novembre ero incinta, dopo quattro mesi”, condividendo una storia molto simile a quella della conduttrice del podcast che, dopo pochi mesi dal fidanzamento con Loris Karius, ha scoperto di essere rimasta incinta.

“Mi sono sempre chiesta come sarebbe stato se Isal non fosse nato dopo quattro mesi”, ha proseguito Incontrada, condividendo una profonda riflessione in merito alle scelte fatte in passato: “Penso che avrei vissuto quella che è una storia normale”.