Michelle Hunziker ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi in cui si è confidata ai numerosi lettori in merito alla sua vita sentimentale. La conduttrice ha voluto condividere il suo punto di vista in merito all’importanza di saper rimanere da soli, affermando di credere ancora nell’amore. La showgirl, dopo la separazione dall’ex marito, Tommaso Trussardi, durante la scorsa estate ha avuto una relazione con Giovanni Angiolini, conclusa nel dicembre del 2022 e, per il momento, ha svelato di non essere alla ricerca di una nuova storia.

“A tutti fa paura la solitudine”, ha dichiarato nel corso dell’intervista, soffermandosi sulla propria opinione in merito alla vita da single: “È un timore che va affrontato perché è solo quando stai bene da sola, solo quando non hai bisogno di stampelle, che puoi scegliere bene le persone che vuoi intorno – ha spiegato con forza, focalizzandosi sulla possibilità di fare nuove conoscenze – E poi è quello il momento in cui attiri le persone giuste”.

“È uno stato da godersi”, ha proseguito la mamma al cubo, come ama definirsi da quando è nato Cesare Augusto, il nipotino avuto dalla primogenita, Aurora Ramazzotti: “Io ho seminato molto amore intorno a me e ne sono circondata grazie alla mia famiglia allargata”.

Nel resto del suo discorso, Michelle Hunziker ha affermato di credere ancora nella forza dell’amore: “Assolutamente sì, e di brutto anche”, ha raccontato con gioia, ritagliando uno spazio per compiere una breve riflessione sulla sua vita e il futuro che la sta aspettando: