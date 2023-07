Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino sono convolati a nozze lo scorso 8 luglio nella città di Capri e, nella giornata di ieri, 12 luglio 2023, la neosposa ha voluto condividere alcune foto inedite del matrimonio, condividendo con le migliaia di followers tutta la gioia provata nel corso della cerimonia.

“L’amore tutto vince, anche il tempo e lo spazio. Io e te”, recita la breve didascalia a corredo delle immagini in cui Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino appaiono sorridenti nel corso delle nozze. Nella prima fotografia, scattata fuori dalla chiesa di Santa Sofia, la sposa è stata ripresa mano nella mano con il marito mentre indossava un classico abito bianco, ornato da lunghe maniche in pizzo. Nel resto dei festeggiamenti, invece, la star televisiva ha optato per un outfit più semplice ed è stata immortalata con un vestito che lasciava le spalle scoperte.

La coppia si è incontrata per la prima volta a Roma durante la gioventù, mentre il volto de La Certosa di Parma stava compiendo i primi passi nel mondo della recitazione e il dentista si trovava nella Capitale per ragioni di studio. Nel corso di un’intervista a Vanity, l’ambasciatrice Unicef ha raccontato della fine della loro relazione, svelando i motivi che, all’epoca, avevano fatto allontanare il compagno da quella splendida storia d’amore:

Gianpaolo non si fidava del mondo dello spettacolo, e mi ha lasciato. Una fine che mi ha devastato, ho cercato in tutti i modi di rimettermi con lui, ma è stato irremovibile.

Da quel momento, i neosposi hanno intrapreso strade diverse, mantenendo i contatti soltanto sporadicamente: “Non trovavamo mai il tempo giusto – aveva spiegato l’attrice – Penso di aver passato gli ultimi 15 anni a trovare il modo di tornare da lui”, e così è stato. La coppia, infatti, è tornata a frequentarsi un paio di anni fa e, nel corso di una cena romantica organizzata a Positano nell’estate del 2022, è arrivata la proposta di matrimonio: