Alena Seredova affronta con serenità gli ultimi mesi di gravidanza

Anche durante la quarantena, Alena Seredova continua a condividere su Instagram scatti tenerissimi del suo pancione sempre più evidente.

Dopo i due figli David Lee e Louis Thomas nati dal matrimonio con Gigi Buffon, la showgirl ceca è in attesa di una bimba che renderà papà per la prima volta il suo nuovo compagno Alessandro Nasi. La piccola nascerà il prossimo Giugno ed Alena sta affrontando con tranquillità questi ultimi mesi di gravidanza, così come ha risposto alle numerose domande dei suoi follower: “Devo essere serena, troppa responsabilità per la nuova vita“.

La modella ha, così, continuato confessando a cuore aperto i sentimenti legati alla scoperta di essere incinta: “Non avrei mai pensato di diventare nuovamente mamma a 42 anni. Ammetto che c’è stato un periodo in cui ci lavoravamo, ma non arrivava. Poi nel momento in cui ho smesso di pensarci, sono rimasta incinta. L’ho scoperto insieme ad Alessandro. Lui sarà padre per la prima volta e in famiglia questo bebè è molto atteso. Ai miei figli non sapevo come dirglielo e così ho scritto una lettera ad entrambi firmata proprio dal bebè“.

La Seredova, quindi, ha ritrovato il sorriso e l’amore dopo la burrascosa separazione dall’ex marito: “Spero che la mia storia possa essere una speranza per tutte le donne che si sono trovate nella mia situazione. Con la fine del mio matrimonio pensavo non mi volesse più nessuno, persino mia madre lo diceva e, invece, c’è sempre quella persona nel mondo che aspetta te“.