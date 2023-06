Il matrimonio di Alena Seredova e Alessandro Nasi è alle porte. La coppia, dopo otto anni insieme, si sta preparando per celebrare le nozze di sabato 17 giugno 2023, organizzate in una location da favola: la splendida città di Noto. “Questo posto meraviglioso ha per noi le caratteristiche della sorpresa, ci regalerà le sensazioni della prima volta”, ha spiegato la promessa sposa al magazine Oggi, rivelando anche il nome della testimone, Lavinia Borromeo, una delle amiche più importanti della showgirl.

“Con Ale abbiamo una bambina meravigliosa”, ha commentato con gioia Alena Seredova, riferendosi alla piccola Vivenne Charlotte, nata nel 2020: “Viviamo insieme da tre anni e desidero solo una festa indimenticabile con le persone che ci vogliono bene”. La modella, per l’organizzazione del matrimonio, si è affidata ai consigli di Alessandra Grillo, la wedding planner di Fedez e Chiara Ferragni che le ha proposto di celebrare i festeggiamenti nel cuore della Sicilia.

L’imprenditore torinese e la showgirl si sposeranno in comune: quello di giugno, infatti, è il secondo matrimonio di Seredova che, nel 2014, si è separata dall’ex marito Gianluigi Buffon. Subito dopo le nozze, inoltre, è prevista una cerimonia all’aperto, di cui la stella di Christmas in Love non conosce ancora la posizione esatta (potrebbe trattarsi di una sorpresa).

La promessa sposa, nel corso dell’intervista, si è soffermata anche sulla scelta della testimone di nozze, Lavinia Borromeo, parlando del rapporto di amicizia che hanno coltivato negli anni e grazie al quale ha potuto conoscere il suo futuro marito: “Sono sua amica da sempre e frequentavo la famiglia”.

Così mi è capitato di incrociare Alessandro a vari eventi privati, compleanni, festicciole di bimbi. Lui non sapeva nulla della mia storia, è stato molto divertente all’inizio.

In merito all’abito nuziale, Seredova, ha preferito lasciarci sulle spine, senza far trapelare nessun dettaglio: “Voglio sorprendere il mio compagno e far piangere le mie amiche. Noi signore di una certa età ci commuoviamo facilmente, siamo molto sensibili”, ha spiegato ironicamente.

Per quanto riguarda la luna di miele, invece, la coppia vorrebbe scegliere una meta che sia compatibile con le esigenze dei bambini. Oltre alla piccola Vivienne Charlotte, infatti, la promessa sposa è già mamma di due figli avuti dal precedente matrimonio, David Lee e Louis Thomas, nati rispettivamente nel 2005 e nel 2014.