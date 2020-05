Alena Seredova: scatto di famiglia con Vivienne Charlotte e i fratellini

La scorsa settimana Alena Seredova ha dato alla luce la piccola Vivienne Charlotte, la prima figlia insieme al compagno Alessandro Nasi.

La modella ceca ha condiviso con i suoi fan tutte le tappe della gravidanza tramite dei dolci scatti su Instagram, dall’annuncio del lieto evento fino al parto e ai primi giorni di vita della bambina.

Nell’ultima foto, insieme a Vivienne Charlotte, sono immortalati tutti i piccoli di casa cioè Lee di dieci anni e Louis Thomas di dodici, entrambi nati dal matrimonio tra Alena e Gigi Buffon.

Nello scatto l’ultima arrivata indossa come da tradizione la maglietta della Juventus ed è tra e braccia del fratello maggiore, mentre il minore sorride mentre è disteso sul letto. Il quadretto di famiglia è tenerissimo ed i fan non potevano che commentare con parole di affetto: “Bellissimi!“; “Che ragazza fortunata con due cavalieri così!“; “Che quadro meraviglioso“; “Che dolci fratellini con la principessa“; “Che meraviglia!“.

Al quadro familiare manca un altro fratello acquisito ovvero Leopoldo Mattia, il figlio che Buffon ha avuto dalla sua nuova compagna Ilaria D’Amico. In questo caso si potrebbe parlare di famiglia allargata, ma Alena ha sempre rifiutato questa idea così come ha rivelato qualche tempo fa a Verissimo: “Per me veramente non è naturale la famiglia allargata, o meglio è naturale se non c’è nessun ferito nel gruppo, ma se c’è qualcuno ferito no. Per me siamo due meravigliose famiglie separate“.