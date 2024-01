Nozze annullate tra Ilaria D'Amico e Gigi Buffon: tutta colpa dei campionati

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon si sarebbero dovuti sposare a giugno 2024, ma a quanto pare il lieto evento è saltato. Niente paura però, le nozze sono solo rimandate o, addirittura anticipate. La colpa di questo slittamento, infatti, non è della coppia, tra loro nessun ripensamento, ma è da ricercare nel calendario dei campionati Europei di calcio in Germania, che si disputeranno proprio nel mese scelto dai due per convolare a nozze.

“Sono 10 anni che stiamo insieme, siamo molto sereni e felici. Questa è la cosa più importante. Volevamo sposarci nel giugno 2024, ma per via dell’Europeo o slitta o anticipiamo, non abbiamo ancora deciso”, ha dichiarato l’ex portiere in un’intervista al Corriere della Sera, specificando che il matrimonio potrebbe essere anticipato rispetto alla data prevista, anche se per ora non c’è nulla di certo, ma solo la volontà di diventare marito e moglie.

Il motivo del rinvio delle nozze, quindi, è da attribuire esclusivamente nei Campionati Europei di Calcio in Germania: questi di giocheranno a giugno 2024 e Buffon oltre a essere capo delegazione della Nazionale, è anche l’ex portiere oltre che campione in carica. La coppia parla di matrimonio da anni, e ora che la data si avvicina deve fare i conti con queste incombenze professionali. Solo pochi mesi fa Ilaria D’Amico aveva dichiarato che entrambi stavano pensando al lieto evento ma che stabilire una data certa era veramente difficile: “Mamma mia, sembriamo Renzo e Lucia… Dipende dalla Nazionale, se si sbriga a qualificarsi io rinuncio volentieri a giugno! Su questa storia del matrimonio io e Gigi ridiamo tantissimo, perché sarà anche un momento romantico, ma di certo non il più importante della nostra vita… Comunque vada sarà una festa nostra, con le persone che amiamo. Niente di più”, aveva spiegato alla Gazzetta dello Sport.