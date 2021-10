Alessandra Canale, al secolo Alessandra Pimpinella, è uno dei volti più conosciuti della televisione italiana, nonché una delle annunciatrici della Rai, le storiche signorine buonasera. Nata a Formia il 31 ottobre del 1963 ha svolto il suo lavoro, portando i palinsesti nelle case degli italiani, dal 1983 al 2003 e poi nuovamente dal 2010 al 2016.

Non tutti sanno che Alessandra, appena raggiunta la maggiore età e prima ancora di fare l’annunciatrice, ha partecipato al concorso Miss Italia. Non vinse ma non passò inosservata, soprattutto agli occhi di alcuni registi. Prima di debuttare come attrice però si laurea in Lettere e in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma e fino al 1986 prende parte in alcune pellicole della commedia sexy all’italiana, a partire da Pierino il fichissimo, Giovani belle… probabilmente ricche, W la foca!, per finire con il film e Senza scrupoli, diretta dal regista e sceneggiatore Tonino Valerii.

Dal 1989 è giornalista pubblicista iscritta all’Ordine del Lazio e verso al fine del 1983 venne assunta dalla Rai come presentatrice supplente dalla sede di Roma, per poi essere assunta in modo definitivo per condurre anche le rubriche meteo di RaiUno e RaiTre e quelle ACI sulla viabilità. Tra le sue conduzioni si ricorda quella al fianco di Aldo Biscardi in un’edizione de Il processo del lunedì, oltre ad altre trasmissioni televisive come Torno sabato, Spaziolibero ed Il sabato dello Zecchino.

Come concorrente ha partecipato invece a Ballando con le stelle, in coppia con Simone Di Pasquale, eliminati nel corso della seconda manche della nona puntata. Alessandra Canale è anche scrittrice dei libri Le pagine gialle della TV, La ragazza del Carrubo e la raccolta di fiabe recitate Ti voglio raccontare una storia e Vi voglio bene. Il suo ruolo di annunciatrice televisiva termina ufficialmente nel maggio 2016, con la definitiva cancellazione della figura della signorina buonasera dai palinsesti Rai. Dall’estate 2016 è entrata a far parte della struttura Rai Pubblica Utilità presentando rubriche come Rai Mobilità su Unomattina estate.