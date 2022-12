Alessandra Mastronardi si è nuovamente innamorata dopo la fine della sua storia con lo scozzese Ross McCall, con cui si era detta addio a gennaio 2022, nonostante si pensava che i due fossero pronti alle nozze. Ormai da qualche tempo in tanti erano convinti che l’attrice avesse incontrato un uomo che le aveva permesso di mettersi alle spalle il passato e di ritrovare la serenità, ma fino ad ora lei aveva preferito mantenere nascosta la sua identità.

A ottobre l’ex protagonista de L’allieva aveva invece pubblicato una serie di scatti social che si riferivano all’estate, da cui si poteva intuire l’ombra di un uomo, corredata dalla didascalia “Il mio posto felice“, a conferma di come il compagno fosse diventato importante per lei. L’occasione per rendere noto il suo volto, oltre che il suo nome, è arrivata il 7 dicembre 2022, giorno della Prima della Scala, dove si è presentata al suo fianco con un sorriso smagliante. Merito evidentemente anche dell’uomo, che di professione fa il dentista: lui si chiama Gianpaolo Sannino ed è originario di Roma, ma vive prevalentemente a Milano per motivi professionali.

Impossibile nn notare il look travolgente di lei, che ha scelto un abito dalla profonda scollatura firmato Giorgio Armani, ma che non era comunque volgare, come è nel suo stile. “Un meraviglioso sogno diventato realtà. La Prima di tutto. Tanto tanto emozionati ma felici”, a scritto lei a corredo delle foto realizzate nel capoluogo lombardo.

Concluso l’impegno nel teatro milanese, Alessandra Mastronardi e il fidanzato sono poi partiti insieme per St-Moritz, dove erano presenti altri volti noti della Tv e non solo, quali Michelle Hunziker, Ilary Blasi, Chiara Ferragni e Fedez, Melissa Satta e molti altri. Alessandra Mastronardi era stata invitata nella località montana dallo stilista a un evento do moda, gesto che l’ha davvero resa orgogliosa. In questo caso lei si è fatta immortalare con un cappotto di pelliccia con tanto di colbacco e il fidanzato sempre al suo fianco.