Alessandra Mastronardi annulla le nozze con Ross McCall: "Non l'ho mai tradito"

Sembra proprio che l’amore tra Alessandra Mastronardi e il collega inglese Ross McCall sia giunta al capolinea. Dopo una relazione durata circa quattro anni, i due attori erano ad un passo dal sì, ma lei ha deciso di annullare il matrimonio. A dare la notizia è stato il settimanale Diva e Donna, seguito poi da decine di testate scandalistiche secondo le quali la protagonista de L’Allieva avrebbe messo fine alla sua storia d’amore a causa di un altro uomo.

Ma Alessandra Mastronardi non ci sta. Tramite le sue storie Instagram, infatti, l’attrice ha voluto sì confermare la fine della relazione con McCall, ma precisando che le cose non sono andate assolutamente così, anzi. “Ma davvero? Quindi è andata così? Una storia finisce e per deduzione logica la causa è per un tradimento della donna. Beh meno male che ci siete voi giornalisti a raccontarci la presunta verità!“, ha scritto sui social, infuriata per i rumors che circolavano.

Se l’amore è finito, tra Mastronardi e McCall i rapporti sono rimasti amichevoli e privi di tensione: “Fortuna che è stata una storia finita nel pieno rispetto di entrambe le parti, senza rancore alcuno e senza nessun tipo di dramma romanzesco. Anche perché e a quello ci pensano già i giornali di gossip a quanto pare“, ha ribadito l’attrice su Instagram, smentendo così tutte le voci secondo le quali la coppia sarebbe stata protagonista di un vero e proprio dramma causato da un tradimento.

I due sono stati legati per quattro anni, vivendo la loro storia divisi tra Roma e Londra. Una storia non priva di difficoltà, vista la distanza a cui erano costretti a causa del loro lavoro, che li porta costantemente in giro per l’Italia e per il mondo. Nonostante questo, però, la notizia della rottura è arrivata ai fan come un fulmine a ciel sereno, dato che la coppia non aveva mai dato segni di crisi.