Dopo l’annuncio del suo addio alle reti Mediaset, Alessia Marcuzzi torna a dedicarsi a 360 gradi alla sua azienda, la Marks & Angels che confeziona borse artigianali. La nuova collezione autunno/inverno 2021-2022 è uscita il 1 settembre ed è intitolata Il Viaggio, all’insegna della dinamicità e della libertà.

Vi raccomandiamo... Alessia Marcuzzi senza trucco lancia la sua linea beauty

Ma la grande novità è il debutto di una nuova linea, la M&A Young, una serie di borse pensate per le più giovani e non solo. A disegnarla è stata una piccola stilista in erba, la figlia di Alessia che ha compiuto 10 anni il 4 settembre 2021. In occasione del suo compleanno la Marks & Angels ha lanciato la sua collezione e mamma Marcuzzi l’ha presentata così con un post su Instagram, dove racconta come è nata questa passione:

“Quando tornava da scuola, Mia e’ spesso venuta con me in ufficio. Sono piena di suoi quaderni con disegni, modelli e creazioni, e non vi nego che spesso è stata fonte di ispirazione anche per la mie attività. E il suo chiodo fisso era quello di creare una piccola linea di borse che fosse adatta alle “teen”, come dice lei… anche se teen ancora non è. Finalmente eccola qui: il 4 Settembre ( il giorno del suo compleanno), uscirà’ la M&A Young! E noi siamo super emozionate”.

Per festeggiare la bambina, figlia di Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti, si sono riunite entrambe le famiglie dei due genitori. Un post su Instagram del cantante mostra uno scatto con tutti i membri al completo. La didascalia sottolinea l’importanza dell’occasione: “Tutti insieme per i 10 anni di MIA! Pronti per festeggiare come un’unica GRANDE famiglia”.

Per quanto riguarda invece la carriera televisiva di Alessi non si sa quando e se tornerà di nuovo a vestire i panni della conduttrice. Sono molti i rumors che la vedono proiettata verso i canali Rai, alcuni perfino pensano sia una delle prossime protagoniste di Ballando con le Stelle. Tutte voci di corridoio, non c’è niente di certo e ufficiale.