Alessia Marcuzzi e le critiche social per la foto senza trucco: “Messaggi sbagliati”

La nuova stagione televisiva è cominciata e anche Alessia Marcuzzi si prepara a tornare sul piccolo schermo con il suo show Boomerissima. In occasione delle prove per il programma, giunto alla sua seconda edizione, la showgirl ha postato un breve estratto delle riprese nel quale si mostrava, a suo dire, senza trucco.

“No makeup ma solo il mio rossetto Luce by Alessia Marcuzzi” scrive, citando il suo brand beauty. “E ovviamente delle luci molto molto belle in studio”.

Ma non tutti i fan hanno creduto alle affermazioni della presentatrice. “Non hai davvero nulla oltre il rossetto? Nessun fondotinta o perfetta base fatta da una esperta truccatrice? Io ciecata come sono vedo degli zigomi finemente truccati. Sei bellissima e simpaticissima, ma per favore… non dite cose così stupide… ci fate sentire stupide” commenta un’utente sotto al video.

“Anche io ti amo molto Alessia. Però dai, non prenderci per i fondelli, se non sei truccata, hai comunque dietro di te, anni di acido ialuronico e trattamenti di tutti i tipi! Che tu non lo voglia dire, lo capisco ma non lanciare messaggi sbagliati alle più giovani!”, scrive un’altra, facendo riferimento a dei presunti trattamenti estetici che Alessia Marcuzzi potrebbe avere effettuato.

Gli utenti hanno dunque lamentato la poca trasparenza della showgirl, colpevole a loro dire di aver contribuito a un ideale di bellezza femminile irraggiungibile, mostrandosi truccata ma dando a vedere di essere così in modo naturale.

Da parte sua, Alessia Marcuzzi non ha, per ora, risposto alle critiche.