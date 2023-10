Alessia Marcuzzi: "Con i miei figli sono come la signorina Rottenmeier"

Alessia Marcuzzi sta per tornare in tv con una nuova edizione di Boomerissima, il game show nel quale vip del passato si sfidano con quelli del presente. Per parlare del suo programma, la conduttrice è stata ospite a La volta buona, condotto da Caterina Balivo, con la quale ha chiacchierato di diversi argomenti: uno fra tutti, i suoi figli.

“Con i miei figli sono come la signorina Rottenmeier”, ha esordito Marcuzzi. “I miei con me sono stati genitori ‘genitori’, insegnandomi il rispetto, cioè esempio non si poteva rispondere male. Ora i ragazzi sono diversi”, dice la conduttrice parlando di Tommaso, 22 anni, avuto da Simone Inzaghi, e Mia, 12 anni, figlia di Francesco Facchinetti.

“Tommaso mi risponde male alcune volte ma lo sa che mi arrabbio. Anche con Mia è lo stesso”, continua. Poi, Alessia Marcuzzi ha svelato di utilizzare anche le punizioni, quando necessario:

Certo che adotto le punizioni. Tommaso è grande ma quando mi arrabbio non gli parlo per un po’. Mia ha il suo telefonino da quest’anno e quando sono arrabbiata con lei o glielo tolgo oppure cerco di stabilire degli orari particolari. Esempio: a tavola non si usa e solo la sera venti minuti.

E a proposito di smartphone, la conduttrice ha aggiunto un aneddoto: “Con Tommaso, l’ho rivelato anche tempo fa in televisione, ho la geogalizzazione. Ero da Fazio e ho scoperto che era nel dormitorio femminile a Londra. L’ho detto in diretta ma per fortuna dato che era all’estero nessun college l’ha scoperto”.

Infine, la conduttrice ha rilasciato delle anticipazioni sulla puntata di Boomerissima che andrà in onda oggi, 31 ottobre 2023, in prima serata su Rai 2: “Scoprirete che gran parte di questa edizione è dedicata a Friends perché è sempre stata una delle mie serie preferite. Mi fa molto strano pensare che Matthew Perry non ci sia più”, dice, ricordando l’attore recentemente scomparso. “Spero che in qualche modo gli possa arrivare tutto il nostro amore”.