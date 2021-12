Marks&Angels, Alessia Marcuzzi lancia una capsule collection natalizia

Il Natale è ormai alle porte e sono molti i brand che stanno lanciando le proprie collezioni dedicate alle feste: dall’abbigliamento al make up, dai gioielli alle decorazioni per la casa, ecco che i marchi si lasciano conquistare dalla magia del Natale e creano prodotti unici. E Marks&Angels, il brand di borse firmato da Alessia Marcuzzi, non è certo rimasto indietro. In occasione delle feste, infatti, quest’ultimo ha lanciato una linea in edizione limitata: la Christmas Capsule Collection.

La collezione è formata da due nuove borse, disponibili sul sito web del brand a partire dal 6 dicembre. Si tratta di due borse in pelle, piccole ma capaci di aggiungere un tocco più grintoso ad ogni look. I loro nomi sono Mini Gaia Zebra e Maculato Rosso: le borse sono caratterizzate, infatti, da due fantasie animalier. La prima con una classica fantasia zebrata, con strisce bianche e nere, mentre la seconda riprende la trama leopardata, declinata però in un rosso intenso.

Entrambi i modelli, poi, sono arricchiti da una tracolla regolabile ed eventualmente rimovibile, per trasformare la borsa in una pochette. I dettagli, come le cerniere e le decorazioni, sono invece dorati, mentre la fodera interna è in tessuto nero. Come tutti i prodotti di Marks&Angels, anche la collezione natalizia è 100% Made in Italy: tutte le borse sono artigianali e realizzate a mano. E, a proposito della capsule collection, Alessia Marcuzzi ha spiegato:

“Natale è alle porte anche in casa Marks&Angels. In occasione di questa festività, ho voluto pensare a un accessorio che potesse essere glam ma anche speciale. Sono nati così questi due modelli di borsa piccoli, compatti e audaci, in edizione limitata. Un regalo perfetto per tutte quelle donne che amano osare e che non rinunciano mai a un tocco cool, neanche durante i classici ritrovi natalizi con amici e parenti”.