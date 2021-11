Alessia Marcuzzi ha stupito i fan mostrando il suo cassetto – “segreto” – di sex toys. La conduttrice televisiva ha deciso di proporre un nuovo format sul suo profilo Instagram per poter avere un confronto diretto con i suoi fan: un vero e proprio Box Domande, che avvierà settimanalmente, dove risponderà a tutte le curiosità dei suoi fan.

E il primo incontro, a quanto pare, ha riscosso davvero molto successo. Con l’hashtag #alexinthebox, Alessia Marcuzzi ha risposto alle domande più disparate dei suoi follower, mettendosi a loro disposizione: dal colore e dalla lunghezza dei capelli – con tanto di domande relative al suo parrucchiere di fiducia -, alla canzone (e serie tv) preferita. Molte curiosità poi riguardavano il guardaroba della conduttrice (“Quanti armadi hai in casa?“) o il suo ritorno in tv.

Alla prima domanda Alessia ha risposto mostrando la sua cabina armadio, alla seconda, invece, ha precisato: “Quando mi rivedrete in tv? Questa è una domanda che mi avete fatto in tanti. Mi mancate un sacco, tornerò quando sarò pronta per farlo”. Durante la chiacchierata con i fan, poi, c’è stato anche una chiamata in diretta con suo figlio Tommy, che si trovava da un tatuatore per farsi un nuovo tatuaggio. Le domande, insomma, hanno coinvolto anche la sfera intima e privata di Alessia; c’è perfino chi ha espresso il proprio desiderio di fare sesso con lei o chi l’ha invitata ad uscire per “conoscersi di persona“.

È stato alla domanda di un utente – “vibratori sì o no?“- che l’ex conduttrice de Le Iene, portandosi l’indice davanti alla bocca invitando scherzosamente tutti a mantenere il segreto, ha aperto un cassetto del suo armadio mostrando una collezione piuttosto varia di vibratori e rispondendo – più o meno implicitamente – alla curiosità dei suoi fan.