Mariah Carey e il video autoironico in cui si "scongela" per Natale

Mariah Carey è ormai per molti un simbolo della stagione natalizia, grazie alla sua hit del 1994 All I want for Christmas is you, divenuta in poco tempo un vero e proprio tormentone. Ne è ben consapevole anche la cantante stessa la quale, appena terminati i festeggiamenti per Halloween, non ha perso tempo: nelle scorse ore, infatti, la regina dell’R&B ha postato su Instagram un video dove, vestita di rosso, esce dal ghiaccio al grido del suo iconico “It’s tiiiime!”, è ora!

Nel video vediamo Mariah Carey mentre, intrappolata in un blocco di ghiaccio a grandezza uomo, viene “scongelata” da quattro personaggi ancora vestiti da Halloween, prima di iniziare a ballare sulle note di quella che è ormai la sua canzone più famosa. Insieme a lei, un gruppo di persone in abiti natalizi.

L’ironia della cantante è stata molto apprezzata dai fan i quali, sotto al video, hanno lasciato tantissimi commenti: “Ha visto i meme”, scrive uno, “La regina”, “Un’icona”, aggiungono altri. “Non posso nemmeno prima mangiare il tacchino?”, scrive l’attore Peter Zias, riferendosi alla tradizionale cena del Giorno del ringraziamento, che si celebra negli Stati Uniti a novembre.

“Sono stato sveglio fino a mezzanotte per questo”, scrive invece un altro utente, facendo eco a moltissimi commenti simili. Del resto, già da qualche anno la popstar ha l’abitudine di “avvertire” i suoi fan dell’arrivo del Natale con video del genere: l’anno scorso, per esempio, era apparsa su Instagram a cavallo di una renna mentre salutava e mandava baci ai fan, mentre l’anno precedente aveva postato un video nel quale distruggeva delle zucche di Halloween con un gigante lecca lecca natalizio.