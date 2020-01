Alessia Marcuzzi: il primo tatuaggio è per i due figli

Scegliere di farsi un tatuaggio non è soltanto un azzardo di gioventù, quando si vuole sfidare l’autorità genitoriale per affermare la propria identità. Anche in età matura, come per esempio a 47 anni come accaduto ad Alessia Marcuzzi, è infatti lecito scrivere qualcosa sul proprio corpo per i motivi più disperati. Basta non avere rimpianti.

E sicuramente la conduttrice de L’Isola dei famosi di rimpianti non ne avrà, in quanto il soggetto del tatuaggio che le orna i polsi sono le cose che più ha a cuore a questo mondo. La presentatrice e attrice, infatti, durante un soggiorno a Londra ha scelto di farsi imprimere sulla pelle il nome dei due bambini, Tommy e Mia.

“Oggi ho tatuato la parola Luce. E due stelline che rappresentano i miei figli, che ho dato alla ‘luce’ 19 e 9 anni fa, ed è stato il regalo più bello che la vita potesse donarmi. Luce è una parola che fa parte spesso della mia vita…non a caso il simbolo delle mie borse è proprio una stella. Luce è anche il nome del mio nuovo progetto a cui sto lavorando da un bel po’ di mesi e che non vedo l’ora di presentarvi!”, questo il messaggio comparso a corredo del post su Instagram.

Il progetto di una vita, sia professionale che personale, dunque, al centro dell’opera del tatuatore, ovviamente redarguito in un video: “Sei pronto? Il primo tatuaggio della mia vita! Ti senti molto responsabile?“.

Nel frattempo alcune voce di corridoio vorrebbero la Marcuzzi pronta a lasciare il timone della trasmissione televisiva che la vede al momento alla conduzione. Proprio per condurre L’Isola dei famosi Alessia si era trasferita dalla Rai a Mediaset nel 2015, ma ora sembra che il reality, la cui messa in onda è fissata per aprile, potrebbe non essere più nei programmi della donna.