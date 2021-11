La complicità che lega Alex Belli e Soleil Sorge non si è fermata neanche dopo l’ultimo confronto tra l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e Delia Duran, la moglie dell’ex attore di Centovetrine. Beh, forse un pochino si erano allontanati ma ora sembrano più in sintonia che mai. Dopo il recente bagno in piscina di cui sono stati protagonisti ora si sono dedicati ai massaggi.

La produzione del Grande Fratello Vip 6 ha fornito ai concorrenti nella Casa tutto il necessario per allestire una vera e propria spa e Belli ne ha subito approfittato per fare un massaggio completo a Soleil senza tralasciare nessuna parte del suo corpo. Tutti si chiedono se Delia Duran, in quarantena nell’hotel in attesa di entrare al GF nella puntata del 26 novembre 2021, stia guardando quello che fa suo marito.

Gli appassionati del programma aspettano il momento in cui finalmente i due coniugi si potranno confrontare face to face e discutere senza intermediari questa situazione, che vede da un lato Alex molto coinvolto in questa nuova amicizia con Soleil, e dall’altro Delia che fuori dalla Casa ha subito questa situazione e poi è stata anche accusata di aver un piano insieme al compagno.

Anche Katia Ricciarelli, concorrente del GF in questa sesta edizione, è convinta che tra i suoi due coinquilini di Casa non ci sia soltanto amicizia e lo ha anche detto al diretto interessato: “Tra voi c’è una complicità talmente potente che sembra attrazione fisica. Involontariamente questa vostra complicità è fraintesa dagli altri e anche invidiata. Quello che c’è tra voi non si vede spesso. Non ho mai visto nulla di ciò in vita mia e ne ho fatta di strada. C’è un’intensità, nei movimenti, negli sguardi che si vede tantissimo. Non lo so, ma sarebbe bellissimo se… ok che hai Delia, ma io sono sincera. Ti assicuro che non si trova spesso questo feeling. Bastava guardarvi oggi, non occorre che parliate. Devo dire che non lo so se l’ho mai provato”.