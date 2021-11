È bufera su Alex Belli all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6. Il percorso dell’attore nel reality è iniziato nei migliori dei modi ma ora le cose si sono complicate. Tutto è iniziato con la sua amicizia con Soleil Sorge che fuori dalla Casa ha innescato parecchie reazioni, specialmente da parte di sua moglie Delia Duran che non vede di buon occhio il rapporto nato tra suo marito e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Nell’ultima puntata, in onda il 15 novembre 2021 su Canale 5, la moglie dell’ex di Centovetrine è tornata a parlare con un Soleil e il loro confronto ha fatto nascere dei dubbi in tutti i concorrenti all’interno della Casa e anche ad Adriana Volpe, opinionista del programma. Ora tutti sospettano che ci sia un accordo tra Alex e Delia e dopo aver visto ciò che si dicevano tra le due protagoniste i commenti non sono tardati ad arrivare. “Sembra un film fatto male con attori di scarso livello” – ha detto Katia Ricciarelli. “Trovo tutto piuttosto grottesco e anche se Soleil non mi sta troppo simpatica devo dire che ha vinto lei in questo scontro”.

Dure anche le critiche di Adriana Volpe che ha messo in dubbio anche la relazione stessa tra Belli e Duran: “Diciamo che la cerimonia che hai fatto è una bella promessa d’amore, ma non siete sposati. Chiamiamo le cose con il loro nome e no, non è stato un vero matrimonio” – riferendosi alle nozze celebrate pochi mesi prima che l’attore varcasse la porta rossa – “Questa soap opera è recitata da due persone, Belli e la Duran (…) Perché c’è ancora qualcuno che crede a questa telenovela scritta male”.

Anche la diretta interessata, Soleil Sorge, non si fida più e dopo la diretta ha discusso a lungo con Belli in giardino: “O mi hai preso per il cu*o tutto il tempo o c’è qualcosa che non quadra. Che la nostra amicizia e complicità sia vera non ho dubbi, ho dubbi che tu l’abbia strumentalizzata d’accordo con Delia. Forse non pensavate di essere sgamati perché vi credevate bravi attori”. A nulla sono valse le parole dei gieffino che per calmare la ragazza ha preso le distanze dal comportamento della moglie: “È una strategia di mer*a, che sta attuando lei ma io non c’entro niente. Non mettermi in dubbio. Se c’era un trama era quella di venire qui e mostrate il nostro amore… questo è quello che ci siamo detti prima di venire qui”.