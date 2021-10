C’è chi ama farlo la sera, per scaricare la fatica e lo stress della giornata, chi nel primo pomeriggio o in pausa pranzo e chi, invece, come prima attività della giornata. Fatto sta che fare sport fa bene, sempre e comunque, e a qualunque ora del giorno. Nonostante questo, però, è innegabile che l’allenamento mattutino possa portare con sé notevoli benefici per corpo e mente, di cui si può godere per tutto l’arco della giornata.

Allenarsi in mattinata porta una carica di energia e benessere per partire con il piede giusto e affrontare al meglio tutte le attività che si svolgono nella propria quotidianità. Ma cosa si intende davvero per allenamento mattutino, quali sono le attività e gli esercizi migliori da praticare e quali benefici comportano per il nostro organismo? Scopriamolo insieme.

Cos‘è l’allenamento mattutino?

Per prima cosa è bene specificare che, quando si parla di allenamento mattutino, si intende una qualunque attività fisica (stretching, camminata veloce, nuoto, ginnastica dolce, ecc.) che viene svolta poco dopo essersi svegliati, a stomaco vuoto (quindi prima di fare colazione) e a un orario solitamente antecedente alle otto.

Una tipologia di allenamento che, a prescindere dall’attività scelta, presenta numerosi vantaggi. Uno fra tutti, per esempio, la maggior concentrazione che si ha di prima mattina, un momento in cui la nostra testa non è già carica di pensieri o tensioni e in cui la giornata con tutti suoi rumori, impegni, telefonate o mail ha preso il sopravvento. Un momento che si potrebbe definire di pace, ottimo quindi per prendersi cura di sé. Ma non solo.

Chi si allena la mattina, infatti, gode di un clima migliore rispetto al resto della giornata, soprattutto in estate, permettendo così al corpo di svolgere il suo lavoro con uno sforzo minore e di ossigenarsi maggiormente. In più, come dimostrato da alcuni studi, allenarsi a stomaco vuoto consente al corpo di bruciare circa il 20% in più delle calorie che consumerebbe normalmente e di attingere la propria energia dalle scorte di grasso, portando a una maggior perdita di peso (ovviamente il tutto anche in base alla tipologia di attività scelta), favorendo anche un’alimentazione più sana ed equilibrata.

Una sferzata di benessere, quindi, che porta con sé anche notevoli benefici, sia per il corpo sia per la mente.

Quali sono i benefici dell’allenamento mattutino

Oltre alla già citata perdita di peso data dal maggior dispendio calorico, l’allenamento mattutino consente di ottenere tutta una serie di ulteriori benefici che vanno a incidere sul benessere generale e sulla qualità della vita stessa. Tra questi, per esempio, svolgere attività fisica come primo step della propria routine quotidiana permette di:

regolare l’appetito;

stimolare il metabolismo;

tenere sotto controllo i livelli della glicemia nel sangue;

migliorare la funzionalità dell’apparato cardiocircolatorio;

aumentare la propria capacità respiratoria;

mantenere a buoni livelli la pressione sanguigna (e quindi tenere sotto controllo patologie come l’ipertensione);

migliorare il proprio livello di concentrazione e di attenzione;

aumentare l’energia durante l’arco della giornata;

migliorare la qualità del sonno;

incentivare a praticare attività fisica e a muoversi durante la giornata;

migliorare l’umore e alleviare stati tensivi, di stress o ansia.

Secondo uno studio condotto da Sleep Council, infatti, circa il 13% delle donne e il 10% degli uomini presentano stati di irritabilità per circa 3-4 ore dopo il risveglio. L’allenamento mattutino, andando ad aumentare la produzione di endorfine e diminuendo i livelli di cortisolo (l’ormone dello stress), allevia questo stato tensivo, portando a un benessere fisico e mentale maggiore e reale.

Tutto questo optando per la tipologia di allenamento mattutino più adatto alle proprie esigenze. Sia all’aperto, che in palestra, che come fitness a casa propria.

Tipologie di allenamento mattutino ed esercizi

E le possibilità sono davvero molte, sia di tipo aerobico (l’ideale per l’allenamento mattutino) che anaerobico. L’importante è che, a prescindere dalla scelta fatta, si cominci con un leggero riscaldamento, un risveglio muscolare o stretching mattutino, per riabituare le varie parti del corpo al movimento, uscendo dal torpore notturno per ripartire con forza.

Ma tra quali sport si può scegliere quindi per eseguire un allenamento mattutino efficace, divertente e che doni la giusta carica per tutto il resto della giornata? Come detto, le possibilità sono davvero molte:

la corsa;

la camminata veloce;

il tapis roulant;

la cyclette;

una lezione di aerobica;

pilates;

yoga;

total body;

salto con la corda;

ginnastica dolce;

ecc.

Da eseguire dai venti/trenta minuti in su e per non più di un’ora, sempre tenendo conto delle proprie peculiarità e livello fisico di partenza. E terminando sempre la vostra sessione di allenamento mattutino con degli esercizi per la forza come addominali, piegamenti e squat, in grado di rinforzare la muscolatura ormai calda, senza stressarla o provocarle disturbi.

Avendo cura di fare una bella colazione una volta terminata l’attività.

Vi raccomandiamo... Gambe toniche e scolpite con lo stepper

Attività anaerobica

A differenza della attività citate, se la scelta dell’allenamento mattutino ricade su una pratica di tipo anaerobico, come salti, pesi, la corsa veloce, che richiedono velocità e forza per pochi minuti intervallate da momenti di risposo, è importante che non vengano svolte a stomaco vuoto. Questo perché, comportando una frequenza cardiaca intermittente, è fondamentale avere nel corpo il corretto quantitativo di zuccheri.

Per questo è necessario fare un leggerissima colazione 30/40 minuti prima dell’esercizio fisico, optando per pane integrale, cereali o fette biscottate con marmellata, per esempio. Per garantire al corpo un minimo di energie in più per la corretta esecuzione dell’allenamento mattutino, in totale sicurezza ed efficacia.

In più è importante anche che l’attività venga conclusa con degli esercizi di defaticamento. Anche solo cinque/ dieci minuti eseguendo movimenti ad intensità decrescente, ammorbidendo la muscolatura e terminando la pratica gradualmente.

Allenamento mattutino: consigli

E sempre avendo cura di consultarsi con uno specialista per verificare quale sia la tipologia di allenamento mattutino più adatto alle proprie esigenze, per permettere al corpo di prendere solo i benefici e aumentarne il benessere generale. Cosa possibile anche seguendo qualche piccolo accorgimento per una pratica corretta ed efficace, come:

bere dell’acqua prima di allenarsi, poiché il corpo dopo la notte ha la necessità di reidratarsi, e anche dopo l’allenamento, per riequilibrare la perdita di liquidi subita;

poiché il corpo dopo la notte ha la necessità di reidratarsi, e anche dopo l’allenamento, per riequilibrare la perdita di liquidi subita; dedicare le giuste ore al riposo, almeno otto, per garantire al corpo di avere le energie necessarie per svolgere l’allenamento mattutino e le varie attività della giornata;

non esagerare con la tempistica o la tipologia di allenamento;

con la tempistica o la tipologia di allenamento; provare a seguire una routine di allenamento, anche consultandosi con un trainer, per avere un programma davvero efficace e rendere la pratica mirata e idonea alla proprie necessità;

preparare ciò che servirà per l’allenamento mattutino la sera prima, in modo da avere già tutto pronto ed evitare di perdere tempo e voglia;

seguire una routine mattutina , per permettervi di rendere la pratica fisica una parte integrante della vostra giornata, esattamente come il pranzo, la cena o il lavoro, ovviamente senza renderla tale;

, per permettervi di rendere la pratica fisica una parte integrante della vostra giornata, esattamente come il pranzo, la cena o il lavoro, ovviamente senza renderla tale; se si inizia da zero, è importante seguire una schema di allenamento mattutino graduale, anche solo un paio di volte alla settimana, per poi aumentare col tempo la frequenza anche in base alle vostre capacità fisiche e necessità.

Pochi e semplici accorgimenti per eseguire un allenamento mattutino in modo mirato, sicuro e sano tenendo sempre presente il proprio livello di partenza e chiedendo sempre consiglio a chi è più esperto, imparando a prendersi cura del proprio corpo nel modo giusto fin dalle prime luci del giorno.

Per un benessere reale, duraturo e costante.